Diamantové sny. V Curychu se ukážou Vadlejch, Ogrodníková a Staněk

Další motivace Ogrodníkové? Dovolená v Thajsku Za vítězství v Diamantové lize má oštěpařka Nikola Ogrodníková slíbenou od přítele Vítězslava Veselého dovolenou v Thajsku. Kamarádky má v případě úspěchu v Curychu pozvat na oslavu do výborné restaurace a na kvalitní prosecco. "S Víťou jsme se bavili, že kdybych ji vyhrála, tak pojedeme do Thajska na čtrnáct dní," doplnila Ogrodníková. Po povedené sezoně chce i v Curychu zabojovat o umístění na stupních vítězů. "Teď je takový konec sezony, tak nevím, jak na tom ostatní holky budou. Hlavními soupeřkami asi budou Číňanky, bude to s nimi docela těžké. Trochu spoléhám na to, že budou po Asijských hrách unavené, protože budou přelétat těsně před Curychem," podotkla česká jednička. V Curychu závodila jen na ME 2014. Po konzultaci s Veselým zjistila, že na tamní tvrdý povrch nemá vhodné hřeby. "Ty hřebíky, co mám v tretrách, by mi trošku bránily v běhu. Takže teď jsem musela předělat hřebíky, vzít jinačí, ostřejší. A doufám, že Kuba Vadlejch nezapomene klíč, který k tomu potřebuji, a že si je na hotelu ještě rychle přeutáhnu," dodala Ogrodníková.