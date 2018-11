Rose už není ztracený. Po životním večeru mu čínský exil nehrozí

Ještě než se mu do očí začaly hrnout slzy dojetí, než zablokoval potenciálně vyrovnávací trojkový pokus Dantého Exuma, než si pod košem pohrál se skvělým obranářem Rudym Gobertem, prožil Derrick Rose chvíli, která trefou neskončila, přesto mu dodala odvahu jít vstříc skvělému představení.

Když ho ve třetí čtvrtině přebral pivot Derrick Favors, Rose se ho zbavil tak brilantní fintou, že to mezi diváky udiveně zahučelo.

Volnou střelu sice následně netrefil, ale zjistil, že se cítí naprosto skvěle.

Nejmladší MVP v historii ligy odehrál i v posledních letech několik velmi dobrých večerů, ale mnohá zranění mu nedovolila hrát konzistentně.

Pokaždé, když převedl nějaký ze skvělých úniků, vzpomínali diváci na dobu před nějakými osmi lety, kdy udivoval nezastavitelnými nájezdy a atletickými zakončeními. Fanouškovskou základnu však má tento třicetiletý borec stále velkou a své příznivce ve středu při výhře 128:125 hodně potěšil.

Nebyl to jen nový osobní rekord 50 bodů. Šlo také o to, jak se to Roseovi povedlo. Parádní změny směru jsou zpátky a Rose na jeden večer zářil jak v roce 2011. Možná ho nabudily retrodresy z minulé dekády.

Vycházela mu střelba ze střední a dlouhé vzdálenosti, která ho v posledních letech hodně trápila. Proměnil 19 z 31 pokusů z pole, a dokonce i čtyři ze sedmi trojek - včetně té, kterou tři minuty před koncem srovnal skóre. Diváci se samozřejmě dočkali i atletických nájezdů. A do těch by se hráč, který si nevěří, rozhodně nepouštěl.

„Proč ta růže uvadá?“ Konečně platilo: „Podívej, kvete růže.“

„Několik let jsem se nemohl dostat do herního rytmu. Nevěděl jsem, jestli mám najet do koše, vystřelit, nebo přihrát. Nebyl jsem si jistý, že se při nájezdu dostanu se až ke koši. Od těch zranění se to ve mně muselo srovnat, ale trvalo to skoro sedm let,“ svěřil se Rose po utkání.

V posledních letech to s ním opravdu nebylo lehké. Od operací kolen přes obvinění ze sexuálního napadení až k psychickým potížím, které v posledních letech zavinily jeho absence při utkáních New Yorku i Clevelandu. Přesto ho má spousta hráčů velmi ráda a projevilo se to i na reakcích na Twitteru po jeho velkém večeru.

D!!! Incredible. He’s overcome so much. I couldn’t be happier to see him ballin. @drose — Scottie Pippen (@ScottiePippen) 1. listopadu 2018

D Rose  ✊ — CJ McCollum (@CJMcCollum) 1. listopadu 2018

Minnesota opravdu prožívá bídné časy. V hledišti bylo méně než deset tisíc diváků, ostatní příznivce odradila nekončící sága kolem nespokojeného křídelníka Jimmyho Butlera, který do zápasu nezasáhl a nebyl ani na lavičce. Ale ti co přišli, rozhodně nelitovali.

„Fanoušci, kteří dorazili, zažili po několika letech toho pravého D-Rose. Ti, co nás podporují, si zaslouží vidět takové výkony. Všichni v týmu mají Derricka moc rádi. Já ho miluji jako bratra a mám ohromnou radost,“ řekl po utkání Karl-Anthony Towns, který podpořil Roseův výkon 28 body a 16 doskoky.

Oddechnout si musel i trenér Thibodeau, který byl kritizován za to, že si do Minnesoty přivedl starou partu z Chicaga, kde dřív trénoval. Včetně Rose.

„Věřím v Derricka. Znám ho velmi dlouho a už jsem řekl mnohokrát, že když je zdravý, tak patří k nejlepším hráčům ligy,“ prohlásil Thibodeau.

Basketbalová kariéra Derricka Rose uvadla z pozice vyzyvatele LeBrona Jamese o pozici nejlepšího hráče ligy k roli hráče z lavičky, který doufá v další smlouvu. A kterému hrozí, že bude muset NBA opustit, třeba odejít do Číny.

„V téhle sezoně se snažím nejvíc působit jako lídr, protože jsem tu skoro nejstarší. Na začátku kariéry mi moc pomohli zkušení hráči v Chicagu a já se to teď snažím všechno předat našim mladíkům,“ usmíval se Rose po utkání.

„Jsem už trochu starší, takže se musím po utkáních protahovat, hodně pít a rehabilitovat. Lidé si myslí, že už si nevěřím, ale já jen nedostal pořádnou příležitost se ukázat,“ dodal.

Nakonec musel odehrát celkem 41 minut, což je nejvíce za poslední dvě sezony, protože hrál skvěle a Minnesotě navíc chyběli Jeff Teague s Tyusem Jonesem.

Nespokojený Butler bude zřejmě vyměněn a Timberwolves se konečně budou moci začít soustředit na své výkony. Byla Roseova padesátka jen výkřikem do tmy? Anebo předzvěstí slibné budoucnosti? Pozápasová oslava bez přítomného Butlera ale tým spojila víc než cokoliv jiného.

„Pořád nám zbývá odehrát přes sedmdesát zápasů, takže nemůžeme lpět na jednom povedeném. Já už na něj nemyslím, protože za dva dny hrajeme znovu a doufám, že budu v dobrých výkonech pokračovat,“ uzavřel Rose.