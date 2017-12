Rose uklidnil hlavu a je nažhavený na návrat. Jenže ho trápí noha

Rose právě ukončil dva týdny samoty. Strávil je doma v Chicagu daleko od týmu, se kterým má podepsanou smlouvu, a rozvažoval svou budoucnost v profesionálním basketbalu.

Podle jemu blízkých zdrojů ho unavují neustálé zranění, naposledy výron kotníku, který si přivodil na konci října při utkání proti Milwaukee. Po přemýšlení se připojil zpět k týmu a před pátečním duelem s Indianou poskytl i první rozhovor.

„Chtěl bych poděkovat celému klubu, generálnímu manažerovi Kobymu Altmanovi, spoluhráčům i celému trenérskému štábu, že mi dopřáli soukromí a klid, abych mohl vše promyslet,“ poděkoval Rose organizaci Cavaliers, která celou situaci udržela v poklidu navzdory množství otázek novinářů.

„Teď se chci co nejdříve dostat zpět na hřiště. Bohužel mě trápí ostruha na zraněném kotníku, o které nikdo nevěděl, a musel jsem to celé sám zpracovat. Nyní musím kotník nechat nějakou dobu v klidu, pak můžu začít posilovat zraněnou nohu. Pokud však nebude rehabilitace fungovat, budu možná muset na operaci, ale nad tím zatím nepřemýšlím,“ popsal svůj stav Rose.

Kdysi nezastavitelný rychlík měl problémy s kotníkem už při svém příchodu do Cavs a vše se ještě zhoršilo po zranění při zápase s Bucks. Od té doby nenastoupil.

Vedení klubu si je vědomo možnosti operace, tvrdí však, že by šlo s případným zákrokem počkat do letní přestávky, pokud by byl Derrick schopen hrát přes bolest.

Devětadvacetiletý rozehrávač odmítl komentovat dotazy novinářů, jak blízko byl k definitivnímu ukončení kariéry, o kterém se po jeho odchodu od týmu spekulovalo. Nechtěl ani prozradit, kde přesně trávil čas, během své absence u týmu. Jasně však dementoval, že by s jeho návratem k týmu měla něco společného smlouva se společností Adidas, která mu garantuje v případě pokračování v basketbalu ještě 80 milionů. O ty mohl při ukončení kariéry přijít.

„Tak o tohle mi nejde. Nechci být neslušný, ale mě nezajímají žádné zkur….é peníze. Ušetřil jsem si dost. Pokud bych chtěl skončit, tak už tu nejsem. Chci se dát zdravotně do pořádku a podpořit své spoluhráče,“ pokračoval Rose.

Nelíbila se mu ani otázka, jestli požádal tým o výměnu do jiného klubu.

„Ne, ne, ne, ne, ne a ještě několikrát ne. Jsem v jednom z nejlepších týmů v lize. Dali mi šanci hrát a stále mi jí dávají. To je jediné, co teď chci. Hrát basketbal,“ řekl Rose.

Potvrdil však, že se na středečním tréninku omluvil svým spoluhráčům za svou absenci a pochválil je za to, jak to v poslední době zvládají. Cavaliers při Roseově absenci vyhráli 13 z posledních 15 utkání a jejich dlouho sérii výher uťala až v pátek večer Indiana.

„Potřeboval jsem si to sám vyřešit a týmu jsem ublížil. Jsem tu pro své spoluhráče a chci vítězit, proto jsem se vrátil. Nabila mě ta velká vítězná série, kterou předvedli. O to víc chci zpět do sestavy,“ sdělil Rose novinářům.

Až se bývalý nejužitečnější hráč celé soutěže vrátí na hřiště, zřejmě nenaskočí zpět do základní pětky, protože se blíží návrat jiné letní posily Clevelandu - Isaiaha Thomase, jenž by měl být po zranění kyčle zpět do konce roku.

„Nevadí mi, že nebudu asi hrát v základní pětce. Chci jen hrát basket a vyhrávat a tenhle tým je pro to skvělá příležitost. Teď se plně soustředím na rehabilitaci a už se těším zpět na hřiště,“ udržuje pozitivní přístup Rose.

Derrick Rose

Několikrát během rozhovoru Rose pochválil vedení klubu a své spoluhráče a tím rozhovor i ukončil.

„Vedení mě opravdu podrželo a pochopilo mě v těžké situaci. To se mi mnohokrát v kariéře nestalo, aby mě týmové vedení takhle pochopilo a podpořilo. Spoluhráči byli také skvělí, ještě daleko lepší, než jsem čekal. Potvrzuje to mé správné rozhodnutí podepsat v Clevelandu. Teď se budu věnovat už jen basketbalu a bude to dobré,“ uzavřel Rose.