Dibabaová už je v Ostravě. Ale která? Denzebe

Etiopští manželé Dibabaovi mají šest dcer. A všechny běhají. Nejslavnější jsou Tiruneš a Denzebe.



Třiatřicetiletá Tiruneš je světová rekordmanka na 5 000 metrů, trojnásobná olympijská vítězka a pětinásobná mistryně světa, ale i světová šampionka v krosu. Ta tentokrát v Ostravě není. Zato Denzebe ano.

A jak to je se sestrami Dibabaovými? „Bakala se zaměřovala hlavně na půlmaraton a maraton, Ejegayehu na deset kilometrů,“ zmínila Denzebe svoje nejstarší sestry. Třetí v řadě je Tiruneš a po ní Denzebe.

A dále? „Mladší jsou Ana, která v Ostravě poběží patnáctistovku, a osmnáctiletá Milat, o níž ještě uslyšíte.“

Čím to, že sestry běhají a převážně hodně úspěšně? „To vážně nevím,“ usmála se Denzebe. „Neumím to vysvětlit, proč nám to tak jde. Ale máme ještě bratra a ten nesportuje...“ Tiruneš sice letos do Ostravy nedorazí, ale stále drží rekord mítinku na 10 000 metrů – 30:26,67 minuty. Také Denzebe už nyní patří nejlepší výkon Tretry, a to na 2 000 metrů – 5:27,50 minuty.



Leč Denzebe ve středu poběží osm set metrů, byť je především specialistkou na 1 500 metrů.

Osmistovka bude pro ni první vážnější v kariéře. „Je to výborná rychlostní příprava,“ uvedla s tím, že osobní rekord má kolem 1:59 minuty. „Ale ráda bych se dostala k 1:58. Pokud se mi bude dařit, mohla bych útočit na 1:57.“

Rekord mítinku už 14 let drží Mozambičanka Maria Mutolaová časem 1:57,72 minuty.

Světový rekord na 800 metrů (1:53,28) zaběhla Jarmila Kratochvílová už v roce 1983. „Viděla jsem ten běh na videu. Je to neskutečné,“ řekla Dibabaová. „Ale bylo by fantastické mít s Jarmilou fotku.“

Pořadatelé takové přání etiopské běžkyni rádi splní, jelikož Kratochvílová by opět měla být mezi čestnými hosty.

Denzebe Dibabaová se sice zaměřuje především na 1 500 metrů, ale ráda běhá i pět tisíc metrů. „Ty jsou nejlehčí,“ tvrdí. „Ze začátku totiž není rychlá, jde tam hlavně o posledních šest set sedm set metrů. Osmistovku a patnáctistovku musíte běžet rychle hned od startu. Chce to více síly, více energie, takže pět kilometrů mám nejraději.“

Ostatně, jak uvedla, na této trati by v červenci ráda zaútočila na světový rekord.

Moc závodů si letos nenaplánovala. „V červnu mám tři, v červenci dva a pak uvidím. Ale pokaždé chci běžet naplno, nejvíce, co to jde, nijak takticky,“ upozornila. „Méně závodů během sezony jsem zvolila i proto, abych mohla mít kvalitní přípravu.“

Organizátoři upozornili, že k dostání je posledních přibližně dva tisíce vstupenek. V prodeji jsou ode dneška přímo na Městském stadionu v Ostravě.