Jak se Češka škrábe ze dna. Neztratila jsem víru, říká Allertová

Což by čekal málokdo. Reálně viděno ani ona ne - vždyť přijela s cílem: Uhraju v kvalifikaci aspoň set, pak se uvidí. Najednou je z toho pět výher za sebou, navíc bez ztracené sady.

„V tenisu to občas jde nahoru dolů. Proto jsem ráda, že jsem tenhle rok začala dobře, navíc je skoro celý přede mnou,“ řekla Allertová. „Snad to půjde nahoru i dál.“

Pokud se tenisové kariéry skutečně pohybují ve tvaru sinusoid, zahájila 24letá dívka z Prahy fázi stoupání. Času v suterénu si již odbyla dost.

Problémy? Bojuj!

Málokterý sport je rychlým budováním hvězd tak pověstný jako ženský tenis. Málokde se může stát, aby Američanka Sloane Stephensová triumfovala na loňském US Open, stala se celebritou - a od té doby prohrála všech osm duelů, do nichž nastoupila.

Vyletět až ke grandslamu (a pak samou slávou shořet), to je snad nejextrémnější varianta. Allertová „vyskočila“ v roce 2014 a těsně po dvacítce nabírala rychlost. Dotáhla to na 55. hráčku světa, porazila hvězdy typu Kerberové či Halepové, v nabušené národní konkurenci se protlačila do výběru pro Fed Cup.

Denisa Allertová coby součást českého týmu ve Fed Cupu.

„Dařilo se mi, byla jsem na vrcholu. Ale v tenisu to tak je; někdy přijde špatný rok,“ říká již vyrovnaně v Austrálii. „Nechci, aby se komukoli tohle stalo, ale určitě nejsem jediná. Ani první, ani poslední.“

Pokud by za každou zdravotní komplikaci dostala fiftýn, postoupila by ve svém životním duelu celkem daleko. Od roku 2013 zní seznam asi takto: zánět v rameni, zraněný kotník či stehno, svalové problémy, virózy, zánět močového měchýře. Loni na podzim: další zánět a pak znovu trable s kotníkem, takže do Melbourne přiletěla bez kýžených tréninkových dávek.

„Ale snažila jsem se neztrácet víru ve vlastní síly,“ řekla. „Člověk se z toho musí nějak poučit, což se mi, myslím, podařilo. Snažím se teď pro tenis udělat víc, maximum. Věřím, že je toho ještě spousta přede mnou, takže se musím naučit bojovat i s tím, že přicházejí také špatné chvíle.“

Když mi drží zdraví...

Jinými slovy: srazte mě, ale povstanu silnější. Její kouč Jan Příhoda už dříve líčil, že Allertová ve zdravotní pauze zlepšila přístup i kondici. Zároveň ji chválí za píli, klid i přejícnou povahu.

V Melbourne jí po kvalifikačním kvapíku v žertu dal na zápas maximální limit hodinu, a když ve 2 .kole uspěla za hodinu a půl, smála se: „Samozřejmě si dělal hned srandu, že jsem to podělala.“

Allertová si chválí své štěstí na okolí; jejím partnerem je tenisový profesionál Jan Šátral - byť se nevidí kolikrát i celý měsíc, místo výčitek si vyměňují podporu. Chápou, co tenhle kočovný život obnáší. Dost podstatná věc pro comebacky jejího typu.

„Bez okolí taková období nejdou překonávat,“ říká Allertová. „Ať už jde o rodinu, přítele, kamarády, trenéra i tým. Všichni mě hrozně povzbuzují a věří ve mne.“

Víra tvá tě uzdraví? Zatím ano.

Allertová v „live“ žebříčku WTA už poskočila o 26 příček na 104. pozici. Ve čtvrtek ji čeká nenasazená Polka Magda Linetteová; v současném laufu nebude bez šance a výhra by znamenala návrat do stovky.

Tlačí se tak do míst, která poznala - a kde jí bylo tak dobře. Ve 3. kole grandslamu byla ostatně předtím v životě jen jednou, také v Melbourne.

Pomohlo jí hodně lidí a ona pomocí rozhodně nepohrdla. „Samozřejmě pro to musí člověk udělat i něco sám. Musí chtít. Musí si to odpracovat. A když drží i zdraví, tak to jde.“

V případě odolné slečny Denisy zatím ano.