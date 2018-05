Allertová si vyrovnala životní maximum. Původní plán? Vyhrát aspoň set

Horko roste, síly ubývají. Ale co je hlavní: výsledky se nemění. Po měsících zdravotních potíží si 24letá Allertová vychutnává návrat. „Tohle na něj takové razítko,“ pronesla, když zdolala Číňanku Čang Šuaj 6:4, 7:6.



Před zaplněným hledištěm na kurtu číslo 7 radostí pustila raketu a bylo jí pochopitelně úplně jedno, že oproti předchozím rychloúspěchům ve středu strávila na rozžhaveném hřišti hodinu a půl. „Trenér si taky dělal srandu, že jsem to podělala a hrála déle, než bylo v plánu,“ bavila se.

Byla to dřina, co?

Fakt těžký zápas. Ona je hodně dobrá hráčka a mám úplně skvělý pocit z toho, že jsem utkání zvládla. Jsem opravdu nadšená, že jsem to zase takhle ustála a že jsem v dalším kole. Ke konci to navíc byly trochu nervy, zvlášť když jsem zvládla otočit v tie-breaku ze stavu 2:4.

Jedete pořádně nad plán, zda se...

Přijela jsem do Melbourne s původním cílem vyhrát aspoň set. Ale pořád se snažím dál, i když je to samozřejmě zápas od zápasu těžší a síly docházejí. Už dnes to bylo trochu na hraně.

Cítíte satisfakci za to, že jste se vrátila po všech zraněních?

3. kolo grandslamu je určitě takové razítko na můj comeback. Teď to ještě trochu vstřebávám. Doufám, že to třeba půjde dál, budu se snažit bojovat. Moc mě to těší.

Máte za sebou už pět duelů, jak vypadají vaše nezápasové dny?

Už v úterý jsem byla ráda, že mám konečně volno a nešla jsem vůbec hrát. Teď už je lepší síly šetřit; jestli budete na hodinu trénovat, to už nehraje roli. Šla jsem se projít do centra a dát si oblíbené kafe ve Starbucks. Takže něco podobného asi udělám znovu.

To je váš rituál?

Do Starbucks chodím všude ve světě, trošku jsem tím nakazila i přítele Honzu (tenistu Jana Šátrala). Rádi si takhle občas uděláme pohodičku, je to už náš zvyk. Tady jsem si ale zašla poprvé. Honza je právě v Americe, takže to tam má jednodušší: má prý Starbucks přímo u nosu, to jsem mu trochu záviděla (úsměv).

V tomhle je život dvou profesionálních tenistů poměrně nepraktický, co?

Komunikace je teď trošku těžší, každý jsme aktuálně na jiném konci světa. Jsou i měsíce, kdy se ani nesejdeme, ale je to naše práce. Tak to je, tak to i bereme. Jsme rádi, že se v tom oba podporujeme a chápeme.