Torontská zrada. Kanadský klub učinil ze své hvězdy největšího soupeře

dnes 0:11

Ještě před týdnem byl možná nejlepším hráčem Toronto Raptors v klubové historii. Ani Vince Carter a Chris Bosh toho v Kanadě nedokázali tolik co on. Teď je už basketbalista DeMar DeRozan člen kádru San Antonia Spurs, kam ho Raptors docela nečekaně vyměnili. On sám je z jednání jediného kanadského klubu v NBA hodně zklamaný.

„Myslím si, že se mnou nebylo zacházeno s respektem, jaký si zasloužím po devíti letech, co jsem v Torontu strávil. Neříkám, že mě neměli vyměnit, to vůbec. Podle mě bych ale měl vědět, že je ve hře výměna, abych se na to mohl připravit. Pro Raptors bych obětoval všechno, stačilo mi jen říct, že je možné, že budu vyměněn," řekl osmadvacetiletý DeRozan v rozhovoru pro ESPN. V rámci trejdu putoval do Toronta nespokojený křídelník Kawhi Leonard a také obranář Danny Green, opačným směrem míří spolu s DeRozanem mladý rakouský pivot Jakob Pöltl a chráněný výběr v prvním kole draftu v příštím roce. „Jak říkám, po tom všem, co jsem týmu obětoval, mi to přijde jako špatný přístup klubu," říká DeRozan, který kritizuje hlavně manažera týmu Masaie Ujiriho. Odhlásil se i z tradičního propagačního zápasu NBA Africa, který nigerijský rodák Ujiri pomáhá uspořádat. Podle rodáka z Comptonu spolu absolvovali v posledních týdnech několik konverzací, při kterých ho Ujiri ujistil, že trejd nebude. A manažer Ujiri asi cítí, že ne všechno proběhlo tak, jak mělo. Kanadský celek si DeRozana vybral na čísle devět v draftu 2009. Díky svým výkonům v Torontu dostal pozvánku do čtyř Utkání hvězd NBA, doma má také zlaté z mistrovství světa 2014 a z olympiády v brazilském Riu 2016. V San Antoniu se teď DeRozan potká Rudym Gayem, někdejší spoluhráčem z Toronta. „Rudy byl asi druhý člověk, se kterým jsem o trejdu mluvil. Je to můj dlouholetý kamarád, takže jsem s ním chtěl hned mluvit. O výměně ještě nevěděl a když jsem mu to řekl, začal se strašně nahlas smát," vypráví DeRozan. Výborný atlet pomáhal Raptors v minulém ročníku 23 body a pěti doskoky na zápas ke klubovému rekordu 59 výher a první pozici ve Východní konferenci, v play off ale Torontští zklamali a podlehli Clevelandu ve druhém kole 0:4 na zápasy. Masai Ujiri, prezident Toronta, vítá v klubu Kawhiho Leonarda. Teď ho čeká mise pod koučem Greggem Popovichem. „Do své kariéry v San Antoniu vstupuji jako nejnamotivovanější hráč, jakým jsem ve svém životě byl. A že jsem musel ve své kariéře pořád někomu něco dokazovat," uzavřel DeRozan rozhovor.