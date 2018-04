Děčínský Landa před další svitavskou výzvou: Jsme zvyklí dřít pod tlakem

Svitavy touží zúročit mečbol č. 3 Měli už dvě možnosti čtvrtfinálovou sérii s Děčínem, hranou na čtyři vítězství, takzvaně „zavřít“. Jenže první domácí i druhý venkovní mečbol svitavští basketbaloví Tuři proti soku ze severu Čech prováhali. V sobotu od 19 hodin se tak po týdnu znovu v hale Na Střelnici uskuteční šestý mač. Velmi pravděpodobně bude pro celé čtvrtfinále klíčovým. Pokud by Tuři děčínské Válečníky nepokořili ani teď, těžko by se dalo předpokládat, že se jim případnými třemi vítězstvími nabuzeného soupeře ještě podaří zastavit. A to nezávisle na tom, že zkraje série na palubovce Válečníků překvapivě hned dvakrát uspěli. Ale nepředbíhejme. „Vedeme 3:2 a hrajeme doma, kde nás Děčín porazil jenom jednou. A to o bod. Ve čtvrtfinále už nám však ukázal, že se nevzdá,“ řekl svitavský pivot Jiří Jelínek. Ondřej Šiška (vlevo) z Děčína útočí kolem Romana Marka ze Svitav. Na to, že nejvyšší soutěž basketbalistů nemá až tak našlapaný kalendář jako třeba hokejová extraliga, překvapí, pokolikáté už se soupeři na hřišti potkají. Bude to totiž už jejich jedenáctý letošní vzájemný zápas. Trenéři Lubomír Růžička (Svitavy) a Pavel Budínský (Děčín) tedy sotva mohou jeden druhého zaskočit nějakou dosud nevyzkoušenou herní variantou. „Musíme hrát týmově a koncentrovaně jako první tři zápasy, dobře pohybovat míčem a pohlídat si útočný doskok Děčína,“ konstatoval pivot Jelínek. „Doufám, že fanoušci naplní halu - co jiného by je sem mělo dostat než zápas o semifinále,“ doplnil basketbalista. Děčínští, kteří předchozí utkání ovládli suverénním rozdílem 84:61, do Svitav pojedou s čistou hlavou. „Všichni víme, o co hrajeme,“ podotkl na webu klubu křídelník Tomáš Pomikálek. „Dokázali jsme si, že jsme schopni vyhrát jak na jejich palubovce, tak i na své domácí. A teď to ‚jen‘ stačí potvrdit. Musíme čtyřicet minut věřit, že to zvládneme a opět nechat na hřišti všechno,“ burcoval svůj tým.