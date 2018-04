Ani děčínský strom neroste do nebe. Čtvrté místo mi nesmrdí, tvrdí kouč

Loňská bilance 18–14 vynesla Válečníky na 3. příčku, letos nebyla téměř o nic horší, měli ji 17–15, tentokrát to však na pomyslný bronz nestačilo. Hrozí tedy, že v případném semifinále play off narazí na Nymburk, což je jistá stopka. Musel by vypadnout někdo z dua Pardubice – Opava, aby se Děčín, pokud on postoupí, velmistrovi vyhnul.

„My si na sebe dopředu nedávali tlak, že musíme udělat další finále, další zimák. Bylo to zbožné přání fanoušků, ale pokud nemáte podmínky jako Nymburk, nemůžete pořád dominovat. Nymburk na to má peníze i kádr, proto je čtrnáctinásobný šampion, a řekl bych, že letos bude patnáctinásobný.“

Děčín ve skromných podmínkách už léta vyrábí zázraky na počkání. Jenže tím namlsal fanoušky. „To je tak typické, že když něčeho dosáhnete, lidi vám pak celý rok předkládají, že finále by mělo být samozřejmostí,“ slyší kolem sebe Budínský.

„Ale kdo trošku sleduje tuhle soutěž, tak pro nás vůbec nebylo samozřejmostí dostat se do prvního finále, vůbec nebylo samozřejmostí dostat se do druhého a už vůbec ne do třetího. A my jsme to dokázali. A jestli si každý myslel, že porosteme až do nebe... Žádný strom tam neroste. Jsou tady velmi kvalitní týmy, viz Pardubice, které o to usilují už několik let.“

Navíc Děčín musí z cesty odklidit první, čtvrtfinálovou překážku. Má jméno Svitavy, letošní ligová bilance je vyrovnaná 2:2 na zápasy. „Velmi těžký a velmi nebezpečný soupeř,“ varuje Budínský. „Jak na něj? Pokusit se vyhrát hned úvodní doskok v prvním utkání. A věřit, že při každém držení míče budeme dobře útočit a pak i bránit.“

Série na čtyři výhry vypukne v děčínském Armex Sportcentru už v pondělí a úterý od 18 hodin a Válečníci do ní vstoupí s břemenem čtyř porážek v řadě včetně té ve Svitavách 66:86. Po ní mluvil Budínský o „nejhorším a nejtrapnějším“ výkonu svého týmu v sezoně.

„Vypadá to tak, že nejsme v dobrém psychickém rozpoložení, ale na druhou stranu jsme hráli s nejlepšími soupeři v republice,“ tvrdí kouč děčínského Armexu. „Nastavilo to zrcadlo naší současné výkonnosti. My musíme věřit, že do play off se nastavíme tak, že budeme hrát trochu jiným způsobem.“

Jakým? „Těch věcí je X, které nás trápí. Třeba zdálky jsme trochu víc sterilní, než jsme byli na začátku sezony. A jednoznačně se ukazuje, že nemáme na hřišti moc lídrů, kteří by podrželi tým a spoluhráče v situacích, kdy nejsme produktivní. Teď nemáme moc hráčů, kteří by vzali balon,“ trápí Budínského.