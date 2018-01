Hráče si nenabrnkáme. I během krize v Děčíně věřili v sílu svého kádru

Armex v pondělí uspěl na palubovce druhých Pardubic, po výhře 72:67 poskočil z osmého místa na páté a díky příznivému losu drží před finišem základní části NBL trumfy ve svých rukách.

„Věděli jsme, že sezona nebude jednoduchá, ale rozhodli jsme se, že týmu věříme. Že má na to, abychom se s ním do skupiny A1 probojovali. A vítězství v Pardubicích nám v tom hodně pomůže,“ věří děčínský generální manažer.

Co naznačila vaše pondělní výhra v Pardubicích?

Že rozhodně nejsme na odpis. Ta soutěž je hodně vyrovnaná a zajímavá, každý může porazit každého. My víme, že nejsme žádný výjimečný tým. To, že jsme byli třikrát za sebou druzí, už v této sezoně nic neznamená.

Byl jste v klidu, i když prohry přibývaly? Přece jen jste na to v Děčíně v posledních letech nebyli moc zvyklí.

Samozřejmě jsme to řešili, ale rozhodli jsme se, že budeme věřit tomuto týmu, který jsme složili. My jsme nikdy nebyli zastánci velkých změn a nějakého posílání hráčů domů. Věříme, že tým může šlapat, i když odešel náš nejlepší hráč Tomáš Vyoral do Nymburka a brzdila nás zranění. Kuba Houška byl od začátku sezony mimo, Kuba Krakovič, který měl být náš hlavní pivot, se také dlouhodobě trápí se zraněním. Do toho každou chvilku někdo další, to se prostě projeví.

O posilách jste neuvažovali?

V tuhle chvíli ne, jde to i ruku v ruce s rozpočtem, který máme nějakým způsobem daný. Nemáme kouzelnou harfičku, abychom si nabrnkali hráče, jaké chceme. Ale máme tady tým, kterému věříme.

Lukáš Houser, člen vedení basketbalového Děčína i Asociace ligových klubů

Marodka se konečně vylidňuje, půjdete nahoru?

Věříme, že ano. Zaprvé se vylidňuje marodka a zadruhé máme teď docela příznivý los po té těžké předešlé sérii. Po zápase s USK, který jsme doma prohráli, jsme byli opravdu naštvaní, to jsme si s kluky sedli a řekli jsme si k tomu něco. Od té doby jsme podávali dobré výkony, i když výsledkově se to až tolik neprojevilo. Ale teď se to snad zlomilo a my musíme ukázat, že do skupiny A1 patříme. Ne že bychom byli úplně v klidu, ale pořád to máme ve svých rukách a nejsme závislí na jiných výsledcích.

Co je váš cíl pro zbytek sezony?

V tuhle chvíli určitě postup do A1, ale pořád chceme bojovat i o medaile. A každopádně se poprat o to, abychom postoupili aspoň přes první kolo play-off, tam se pak v sérii na čtyři zápasy může stát cokoliv.