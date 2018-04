Přepínáme do play off módu, slibuje děčínský kapitán Houška

„Kdybychom se v tom pitvali, že jsme teď prohrávali, tak to je pro sportovce záhuba. Musíte si pořád říkat, že to prostě přijde. Můžu vám totiž zaručit, že když půjdete do zápasu s tím, že jste poslední čtyři zápasy prohrál, tak prohrajete i ten pátý,“ říká kapitán děčínských Válečníků Jakub Houška.

Takže poslední porážky vás nijak nerozhodí?

Mám to natolik srovnané v hlavě, že nad tím vůbec nepřemýšlím, jestli se nedaří v jednom zápase nebo v jedné čtvrtině. Jsem v klidu, až teď přichází to hlavní. Předtím jsme vyhrávali, teď jsme prohrávali, nelámal bych si s tím hlavu. Některé zápasy nebyly špatné, teď jsme si nastavili mód play off. A bude to ještě lepší.

V čem spočívá mód play off?

Nedostávat jednoduché koše zpod koše, nedostávat jednoduché střely. To jsme v minulých zápasech moc nedokázali plnit.

Poslední dobou míváte horší druhé poločasy, nejste trochu jako fotbalová Sparta?

Doufám, že nejsme fotbalová Sparta, to bych nerad. Ne že bych jim nějak úplně nefandil, ale nechtěl bych se dostat do stadia, v němž jsou oni. Je pravda, že ty druhé poločasy máme trochu horší, ale zase tak hrozné to není.

Jaký soupeř pro vás budou Svitavy ve čtvrtfinále play off?

Určitě těžký, ale před 14 dny jsme je tady porazili o 20, tak nevím, proč bychom je nemohli porazit i v pondělí. Je fakt, že minule byl i Kerr, který je dělá mnohem lepším týmem. Těším se na to, přijedou kluci, co hráli tady v Děčíně, navíc u nich jsme minule prohráli a byli jsme tragičtí, tak jim máme co vracet. Bude to parádní bitva čtvrtého s pátým, je to velká výzva. Snad se nám bude dařit, musíme být hlavně semknuti v obraně. Kdyby to bylo jako v těch posledních zápasech, tak můžeme klidně prohrát.

Se Svitavami máte vyrovnanou bilanci 2:2 na zápasy. Může to být dlouhá série?

Určitě může, ale věřím, že play off bude jiné než zápasy v dlouhodobé části. Tam se hraje na krev a nejde vypustit ani vteřinu, ani jedno střídání. Vše musíte podřídit týmu. Když to dokážeme, pak věřím, že můžeme uspět.

Už před čtvrtfinále je pravděpodobné, že zopakovat si počtvrté v řadě finále s Nymburkem pro vás bude letos hodně složité. Spíš na něj můžete narazit už v semifinále.

Nemá cenu předbíhat, nejdříve musíme vyřadit Svitavy. A pak třeba fandit Olomoucku, aby vyřadilo Opavu a my na Nymburk nenarazili. Ale teď je to hlavně o nás.