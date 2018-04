Děčínský pivot Krakovič: Zaťali jsme zuby, ale potopily nás chyby

„Hned po posledním zápase ve mně převládají negativní emoce,“ doznal děčínský pivot Jakub Krakovič. Jeho celek chtěl jako první otočit sérii z 0:3, ale senzaci nedotáhl. Čtvrtfinále uťala jeho víkendová venkovní porážka 69:84.

„Předtím jsme vysoko vyhráli, ale v play off je úplně jedno, jestli to dáte o třicet nebo dva body. Doma nám to padalo a docela dobře jsme Svitavy ubránili. Tentokrát Tuři potvrdili, že jsou dobří střelci. Z dálky proměnili lehké i těžké střely. Ale my jim to umožnili naší špatnou obranou,“ želel Krakovič.

Přitom na obraně si Děčín dlouhodobě zakládá. „Když špatně bráníte a nevypomůžete si, jste všude pozdě a děláte strašné chyby. Vinou toho dostáváte jednoduché koše, nabaluje se to. Byly tam i útočné doskoky Svitav a tak dále.“

Válečníci sérii zdramatizovali, ale chtěli ještě víc. Aby se rozhodovalo v sedmé partii u nich. „My jsme přijeli k zápasu číslo 6 s vírou, že to po předchozí domácí výhře ještě můžeme dovést zpátky do Děčína. A celé to po špatném začátku série, kdy jsme prohrávali 0:3, otočit,“ plánoval. „Bohužel jsme to nezvládli. Svitavy nám zase ukázaly svoji kvalitu a potrestaly naše chyby, kterých jsme se v těch dvou utkáních, co jsme vyhráli, vesměs vyvarovali. Teď jsme se vrátili do podobného modu jako na startu série. To byl klíč.“

Vstup do čtvrtfinálové vřavy čtvrtého s pátým v děčínském Armexu byl zásadní. „Jsme si vědomi, že začátek série jsme doma měli zvládnout líp. Je dobré, že i když jsme prohrávali ve čtvrtém zápase, zaťali jsme zuby a nedovolili to Svitavám ukončit výsledkem 4:0.“

A navzdory vyřazení své mužstvo ocenili příznivci Děčína, kteří do Svitav dorazili. Mužstvu připravili děkovačku, plácali si s hráči i na palubovce. „I naši fanoušci vycítili, že bychom sérii mohli ještě otočit. Jsem hrozně rád, že nás do Svitav přijeli podpořit. Vytvořili nám skoro domácí prostředí. Škoda jen, že jsme to nedokázali zužitkovat.“

Po třech stříbrných kovech skončí Válečníci nejlíp pátí v konečném účtování. Opticky to vypadá jako ústup ze slávy, ale pro ryze český tým to je naopak potvrzení příslušnosti ke špičce. Navíc může růst.

„I když se sezona nevyvíjela podle představ – pár kol před koncem základní části to vypadalo, že se nedostaneme do skupiny A1 – tak jsme se z toho dokázali vyškrábat. Nakonec jsme v A1 usilovali o 3. místo. Což vzhledem ke špatnému úvodu nebylo nejhorší,“ ohlédl se Krakovič. „A ve čtvrtfinále byly Svitavy minimálně na začátku lepší.“