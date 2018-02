Jsme chlapi, nemůžeme brečet, burcuje děčínský Feštr

„V základní skupině jsme odehráli dobré zápasy, škoda, že jsme si to takhle zmrvili. Podat o trošku lepší výkony, USK bychom vyřadili a klidně jsme mohli celý pohár vyhrát,“ mínil rozehrávač Lukáš Feštr po ne postupovém vítězství 83:81 (21:22, 47:40, 59:62). Den předtím v Praze rupnul Děčín v prvním čtvrtfinále 68:78.



„Celými osmdesáti minutami jsme se protrápili,“ nezapíral Feštr. Pro Děčín to je během týdne druhá ťafka, o minulém víkendu skončil čtvrtý ve Final 4 Českého poháru. „Nejsme produktivní. Vytvoříme si volné střely a nedokáže je proměnit. Hrozná škoda. Přitom si nemyslím, že jsme to proti USK odchodili. Bojovali jsme, dřeli jsme.“

Jenže letošní bilance děčínských vicemistrů s pražským soupeřem je negativní 2-4, navíc včerejší vítězství je prakticky prohrou. „Trpká výhra,“ přikývl trenér Pavel Budínský. „USK má fyzicky zdatný tým, ale hlavně ve svém středu dva kvalitní Američany. Dneska je dotáhl k postupu velký lídr Bookert, který nám dal 31 bodů. My jsme opticky vypadali týmově dobře, máme brutálně vyšší nástřel než USK, ale basket se hraje na koše. Když jsem viděl na olympiádě naše hokejisty proti Rusům, jak nebyli schopní dát gól, tak my na tom byli stejně. Taky nedáme koš.“

Ve středu vstupují Válečníci do ligové nadstavby A1 doma proti Olomoucku. „Alpský pohár byl dobrou zkušeností, vyhráli jsme skupinu, kde byl obhájce z Komárna a silný maďarský Körmend. Škoda, že teď není forma,“ lituje Feštr. „Musíme se s tím porvat. Jsme chlapi, nemůžeme teď brečet, že nám to nejde. Musíme to ve středu zlomit.“