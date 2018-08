Válka o Davis Cup. A mezi tenisovými partyzány jsou i Češi

V pondělí v americkém Orlandu startuje kongres Mezinárodní tenisové federace (ITF). Zákopy jsou připraveny, fronta také. Smír či kompromisní řešení de facto nepřipadají v úvahu.

„Myslím, že situace je tak vyhrocená i personálně, že ne,“ popsal před odletem Kaderka, který tvrdí: „Je to lehce globální válka, vyostřený boj o tvář toho, jak bude vypadat to nejcennější, co v ITF máme - týmové soutěže.“

Zatím je na řadě mužský Davis Cup, ženský Fed Cup čekají podobné vyhlídky. Plány šéfa tenisové federace Davida Haggertyho vypadají takto: již od roku 2019 bude Davis Cup obsahovat jen úvodní kolo a pak finále pro 24 národních výběrů na jednom místě (podle návrhu v Evropě, ale zatím bez specifikace). Jednodenní duely by tvořily dvě dvouhry a jeden deblový mač.

Davis Cup čelí radikálním změnám. Kompromis už není možný, říká před klíčovými dny český šéf Kaderka bojující za stávající formát.

Změnu má zaštítit společnost Kosmos slibující tři miliardy dolarů na 25 let, jejíž tváří je fotbalová hvězda Gerard Piqué; garance obřích sum ale zatím jasné nejsou.

Velký třesk se vším všudy. A cosi, co nechtějí dopustit nejen Češi. Byť Kaderka uznává, že výhledově jsou úpravy na místě, tohle je na něj moc. Proto spor buď, anebo.

„Naše s nadsázkou partyzánská skupina si to vyhodnotila jako obrovské riziko a něco, co by poškodilo strategické zájmy federací,“ říká Kaderka. „Za české peníze, státní peníze, peníze firem, sponzorů i nás dodáváme tenisty na okruh. Federace ale taky mají svoje barvy, vlajky, hymnu a fanoušky. Ti, co zaplňují arény, jsou odpovědí, jak moc lidi milují Davis Cup,“ dodává.

Jde především o následující: nyní je Davis Cupu v tenisovém kalendáři vyčleněno mnohem více bloků, než by požadoval nový model.

Ivo Kaderka

„V rámci světového tenisu je hrozná bitva o termíny. Turnaje se přetahují, přeplácejí,“ líčí Kaderka. Jakmile by současné daviscupové týdny nebyly třeba, okamžitě si je rozeberou velké akce - a pak už nevrátí.

„Takže se třeba za tři roky zjistí, že to nevyšlo, a poperte se o to, abyste si Davis Cup oživili, jenže už nebudete mít ty týdny. Takže se vytvoří pseudosoutěž probíhající v době velkých turnajů, tedy bez hráčů.“

Čekají se spory a bitvy právníků, i o titěrné detaily. Zastánci a odpůrci lobbují a vytvářejí aliance.

„Některým federacím se posílají vzkazy, jak neblahé důsledky bude mít, když nebudou hlasovat pro,“ říká Kaderka, sám mírný optimista: „Nechci se rouhat, ale mám víru a naději, že máme lehce nad 50 procent hlasů, abychom to zvrátili.“

I díky tomu, že ITF nevyznává systém co země, to hlas. Pořadatelé grandslamů a Němci mají 12 hlasů, Češi a další silné federace 9, pak počet hlasů klesá na 7, 5, 3 a 1, a některé státy dokonce nemají žádný.

Čeští tenisté si týmové soutěže užívají, odměnou jsou jim triumfy v Davis Cupu a Fed Cupu.

Češi si týmové soutěže oblíbili, což souvisí s tím, jak moc jim historicky i poslední dobou jdou. Ženská dominance ve Fed Cupu může pokračovat v listopadovém finále s USA, muži v letech 2012 a 2013 předvedli díky dvojici Tomáš Berdych, Radek Štěpánek vítězný double.

„Já bych zvedl ruku pro stávající systém, rozhodně ne pro změnu,“ říká Štěpánek, hrdina obou finálových partií. „Pánové, co o tom rozhodují, nevědí, co pro tenistu znamená stát dole před plnou arénou. Loni jsem viděl Španělsko hrát v Seville před 35 tisíci fanoušky - je přece do očí bijící, že takovouhle atmosféru na neutrálním místě nejde nikdy vytvořit. Pro nás tenisty je největší výzva, radost a čest hrát před domácími fanoušky.“

Tahle epocha může brzy zmizet do kronik. Partyzáni jsou ale proti.