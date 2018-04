Hurá, volná neděle. Tenisté si zvykají na nový formát Davis Cupu

Nehrající kapitán Izraelců Harel Levy uznal, že antuka je pro české tenisty výhodou. „Naši hráči jsou ale profesionálové, na antuce hrají některé turnaje, takže by se s tím měli vyrovnat,“ podotkl Levy. „Kurt je ale rychlejší než jsem čekal, takže by to nemuselo být tak špatné. Češi jsou však opravdu favorité.“

Češi i Izraelci mají v týmu jen jednoho hráče první světové stovky. Domácí tým Jiřího Veselého, který je 65., a hosté Dudiho Selu, jenž je 98.

Navrátil ale odmítl, že by to byl boj proti Selovi. „Nemůžeme podceňovat ani jejich dvojku,“ zmínil Edana Lešema z třetí světové stovky. „Moc ho neznám a ani kluci. Sela je lídr, nesmírně technický hráč, dobře se pohybující. Nehrává na antuce, ale ve spojení s Erlichem jsou nebezpeční.“

Zkušený Jonathan Erlich zřejmě zasáhne jen do čtyřhry. Čtvrtým hráčem v týmu je teprve osmnáctiletý Yshai Oliel.

„Musíme se opírat o to, abychom porazili jejich druhého hráče a alespoň jednou Selu. Případně zvládnout debla. Jen tak můžeme být úspěšní,“ podotkl Jaroslav Navrátil.

Hráči se seznamují s antukovým povrchem, který je ještě čerstvý a měkký. A zvykají si na halu, která je menší, než byli zvyklí. V Porubě se naposledy hrál Davis Cup před 18 roky, což z týmu pamatuje jen Jaroslav Navrátil. Tehdy jako divák.

„Hala je však příjemná, menší, ale atmosféra může být ještě lepší. Je to tady útulné,“ řekl nováček v družstvu Václav Šafránek. „A tak se tulíme,“ usmál se Jiří Veselý.

Tenisty na zkoušku čeká nový formát zápasu. Narozdíl od elitní světové divize budou nyní hrát jen dva dny a na dva vítězné sety. „Je to nový nápad,“ řekl kapitán Navrátil.

„Daviscupová utkání bývají strašně dlouhá. Jde o jejich zkrácení, ale nevýhoda je v tom, že sobotní program začíná čtyřhrou. Takže pro týmovou jedničku to může být náročné, pokud odehraje v pátek druhé a třeba třísetové utkání, pak čtyřhru a po krátké pauze hned dvouhru, kterou v sobotu začínají jedničky.“

Navrátil upozornil také na to, že když se hrálo na tři vítězné sady, měli hráči, i když první set ztratili, ještě čas se rozehrát. „Teď se musejí koncentrovat hned od prvního míče, od prvního gamu, aby utkání nepodcenili, protože se hraje na dva vítězné sety.“

Tenisté se shodují, že výhodou je volná neděle, kdy mají čas přesunout se na další turnaje. „Když se končilo v neděli večer, tak jsme přilétali na turnaje se zpožděním,“ uvedl Roman Jebavý.

„Pro nás hráče je to lepší, máme o den víc před dalším turnajem,“ potvrdil Lukáš Rosol. „Jsem pro, ať se to klidně hraje takto. A jestli budeme hrát na dva vítězné sety, není až tak důležité. Věřím, že se tomu můžeme přizpůsobit.“