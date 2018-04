K návratu mezi daviscupovou elitu má tenistům pomoci pomalá antuka

Český tým si nechal v Ostravě položit pomalou antuku a musí si zvykat i na stísněnější prostorovou orientaci v menší sportovní hale v Porubě, která tentokrát nahradila honosnější Ostravar Arénu.

Utkání mezi českými tenisty a Izraelem stále ještě není vyprodáno, lístky se dají koupit v předprodejích.

„Já ale musím říct, že jsem z podmínek opravdu překvapený. Prostředí je krásné, máme tady veškerý komfort pro dobrou přípravu a myslím, že na všechny kluky můžu říct, že se tu cítíme výborně. Jsme spokojeni i s povrchem. Antuka je pomalá, taková, jak jsme si přáli. Máme necelý týden, abychom si na ni dokonale zvykli a připravili se na oba zápasové dny,“ řekl kapitán Jaroslav Navrátil po úvodních trénincích novinářům v hale, ve které čeští tenisté odehráli naposledy před osmnácti lety vítězný zápas s Velkou Británií.

Přechod do menší haly v Porubě odráží i skromnější časy, které tým držitelů salátové mísy z let 2012 a 2013 zažívá. Bez symbolů úspěšné éry Tomáše Berdycha s Radkem Štěpánkem se bude chtít vrátit do elitní skupiny, ze které vloni sestoupil.

Česká nominace na Davis Cup a změna systému Světová skupina Davis Cupu, kde jsou na programu čtvrtfinále, se hraje tradičním modelem. Nižší zóny, kam loni po porážce s Nizozemskem spadli čeští tenisté, jen ve dvou dnech a každý zápas na dva vítězné sety. V Ostravě tak bude k vidění něco jiného, než na co byli fanoušci léta zvyklí.

Družstvo ve složení Jiří Veselý, Adam Pavlásek, Lukáš Rosol, Václav Šafránek a Roman Jebavý je podle Navrátila tím nejlepším, čím český tenis aktuálně disponuje. „Věřím, že to je v našich silách. Ale nemůžeme si myslet, že to proti Izraeli bude lehké. Ale právě povrch by měl být naší výhodou,“ konstatoval kapitán.

ONLINE Zápasy českých tenistů sledujte v pátek a v sobotu v podrobných reportážích

Pavlásek, který si antuku v Porubě, vyzkoušel jako první, souhlasně přitakal, že pomalý povrch by měl být hlavním trumfem Čechů. „Pro mě je antuka asi nejoblíbenější. Myslím si, že i celý náš tým hraje lépe na antuce a na Izrael je to ideální volba. S kvalitou povrchu jsem osobně hodně spokojený a balony se na něm chovají tak, jak jsme chtěli,“ pochvaloval si.

Rodák z dvacet kilometrů vzdáleného Bílovce se bude snažit dostat do sestavy pro dvouhry vedle očekávané jedničky Veselého. „Já do Ostravy jezdím rád, zažil jsem tu i premiéru v Davis Cupu, pocházím nedaleko odsud. Doufám, že ten týden zvládneme a vrátíme český tenis zpátky nahoru,“ dodal Pavlásek.