KOMENTÁŘ: Davis Cup a vír změn. Konec, anebo spása legendy?

Svět se učil psát u letopočtu nové úvodní dvojčíslí, po městech jezdily koněspřežky, poprvé se vznesla vzducholoď hraběte Zeppelina – a Dwight F. Davis založil klání pro tenisty, které v roce 1900 odstartoval mač mezi Velkou Británií a USA.

Málokterá sportovní soutěž má takovou tradici. Kdo ví, jak si pan Davis představoval rok 2019, turnaj s jeho jménem rozhodně čekají radikální změny.

Proto Herbertův smutek. Proto český tenisový šéf Ivo Kaderka burcoval měsíce dopředu a snažil se shánět spojence ve sportovní diplomacii, leč neuspěl. Místo obvyklého formátu za rok po prvním kole přijde listopadový týdenní turnaj na jednom místě pro celkem 18 zemí, který určí vítěze.

Šílenství? Kacířství?

Nebo fatálně nutná změna?

Pro dnešní dobu je typické, že nejvíc záleží na tom, komu zrovna nasloucháte.

Nejen Kaderka plamenně obhajuje úctu k dědictví slavných jmen. Zdůrazňuje, že progres nemusí být hodnotou sám o sobě. Vzpomíná na nezapomenutelné duely, při kterých fanoušci daných zemí zahodí každodenní strasti a tlačí své momentální tenisové hrdiny k vítězným míčům.

Šéf Mezinárodní tenisové federace David Haggerty vám zase nabídne jiný příběh.

O zachování domácích duelů aspoň pro 1. kolo, o násobně zvýšených dotacích (ano, tady lze s Kaderkou souhlasit, že zatím bez jasných garancí), o potřebě ubrat aspoň jeden týden z bláznivě napěchovaného tenisového kalendáře, který tlačí hvězdy i pěšáky na hranu možného, a tím neustále riskuje jejich zdraví.

Pravda je, jak to tak bývá, uprostřed.

Současnost se řítí vpřed tak rychle, že kdo zakrní, tomu hrozí pád do bezvýznamnosti. Ve fotbale zavedli video, ba dokonce už i v Česku. Hokej nyní místo tvrďáků a svalovců vzývá kult Boltů na bruslích. Volejbal se nehraje na ztráty. Házenkáři místo pozvolného přehazování míčů ze strany na strany sprintují tam a zpět...

Vždycky jste našli někoho, kdo si stěžoval, často nahlas. Ale takové stesky připomínají pokus zastavit tornádo rukama: tep doby vás převálcuje, ať už se vztekáte jakkoli. Proto se mění i formáty turnajů.

Nejlepší příklad? Fotbalové mistrovství Evropy 1976, kde Čechoslováci oslavovali genialitu Antonína Panenky, hrály čtyři země, v roce 2020 se objeví 24 účastníků. Rozmělnění kvality? Jistě. Ale také zvýšení atraktivity, přilákání fanoušků z dalších zemí. A spolu s tím generování více peněz. Sport je fenoménem jako máloco na planetě – a tak jde i o obří a tvrdý byznys.

Což nyní potkalo také Davis Cup.

O jeho osudu ale nerozhodnou půtky funkcionářů, z nichž má každý tak trochu pravdu, nýbrž prosté „hlasování nohama“.

Hráči se momentálně spíš bouří a třeba Novak Djokovič prý raději bude hrát nový Světový pohár, který začne v lednu 2020. Jak prosté, milý Haggerty: bez špičkových tenistů bude celý nový formát k ničemu, byť by byl sebelépe vymyšlený. Stejně tak bez diváků. To, zda Češi za rok vyrazí v listopadu do Madridu, se teprve uvidí.

Může to být grandiózní propadák, nebo zrod nového a lepšího Davis Cupu. Ale vlastně se dá říct, že není co prohrát. Je to jenom sport, řekl by asi Ivan Lendl. A svoji cenu přece mají i pionýři slepých uliček.