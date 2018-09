Maďaři jdou do baráže o Davis Cup s Českem poloviční, chybí jim Fucsovics

Nejvýše umístěným Maďarem v žebříčku je na 167. příčce Balázs. Valkusz figuruje na konci třetí stovky (294.) a Piros na konci čtvrté (388.). Borsos je deblista (283. v pořadí čtyřhry).

Čtvrtý vzájemný souboj obou zemí se uskuteční příští týden od pátku do neděle v Budapešti na antukovém dvorci.

České kvarteto je známo od minulého týdne. Jedničkou by měl být Jiří Veselý, který kvůli zraněnému tříslu nehrál US Open, ale doufal, že do utkání v Maďarsku bude připraven. V týmu kapitána Jaroslava Navrátila jsou dále Lukáš Rosol, Adam Pavlásek a specialista na čtyřhru Roman Jebavý.

V utkání nepůjde jako v minulosti o postup do elitní Světové skupiny, neboť Mezinárodní tenisová federace v Orlandu v polovině srpna schválila reformu soutěže. Od příštího roku bude hrát 1. kolo Davis Cupu 24 týmů a boj o „salátovou mísu“ vyvrcholí týdenním turnajem pro 18 týmů na jednom místě.

Čeští tenisté si v případě výhry v Maďarsku zajistí pro los 1. kola pozici mezi nasazenou dvanáctkou. Pokud zápas nezvládnou, tak se do kvalifikace dostanou, pokud se z poraženými vejdou mezi šest nejlépe postavených celků evropsko-africké zóny v daviscupovém žebříčku, což by jim teoreticky nemělo utéct.

Češi mají s Maďarskem pozitivní bilanci 2:1. Naposledy vyhráli v roce 1996 i za pomoci Petra Kordy.