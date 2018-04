Tenisté před losem baráže: Indie by byla příjemná, do Kolumbie raději ne

Výhodu domácího prostředí a volby povrchu v ostravské hale by tenisté vedle Indie měli i s Nizozemci, Švédy a Uzbekistánem. Na půdu soupeře by cestovali do Rakouska a Maďarska a los by dějiště určil v případě Bosny a Kolumbie.

„Indie doma by určitě byla příjemným losem. I Uzbekistán je v domácím prostředí hratelný,“ uvažoval Navrátil po výhře ve 2. kole evropsko-africké zóny nad Izraelci 3:1 na antuce v Porubě.

„Na druhé straně bychom nechtěli jet do Kolumbie, kde se bude hrát pomalu ve třech nebo čtyřech tisících metrů nad mořem. Je to dálka. A nevíme, jak by to tam vypadalo,“ uvedl.

Nejtěžším soupeřem by nejspíše bylo Rakousko, pokud by mělo v sestavě aktuálně sedmého hráče světa Thiema. „To by bylo velice složité,“ přitakal Navrátil. Letos hrál Thiem Davisův pohár v 1. kole, víkendové boje vynechal.

Čeští tenisté spadli podruhé v historii do nižší výkonností skupiny soutěže loni po prohře v baráži s Nizozemskem.

Kdyby tenisté nefigurovali při losu baráže mezi nasazenými, hrozil by jim mimo jiné střet s Argentinou, Austrálií, Švýcarskem nebo Srbskem.

Baráž se uskuteční 14. až 16. září.