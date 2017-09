Jebavý a alkohol? Pil colu se solí, tvrdí mluvčí daviscupového týmu

„V daném videu nesouhlasí časová souslednost. Byly to dva nenavazující momenty,“ říká pro iDNES.cz Karel Tejkal, tiskový mluvčí českého daviscupového týmu.

Video se na internetu objevilo záhy po Rosolově utkání. Češi v Haagu podlehli Nizozemcům 2:3 na zápasy a po jedenácti letech opouští Světovou skupinu Davis Cupu.

První záběr pochází z prvního setu za stavu 2:2. Roman Jebavý z české lavičky hlasitě zakřičel do výměny pátého zápasu. Od hlavního rozhodčího byl okamžitě napomenut.

Ten druhý poté ukazuje sedmadvacetiletého deblistu a jeho reprezentační kolegy, jak si podávají dvě láhve coca-coly.

Autor video sestříhal a obvinil Jebavého z popíjení alkoholu. Nahrávka se okamžitě začala šířit po sociálních sítích. Takové nařčení český daviscupový tým odmítl.

„Člen realizačního týmu připravil Lukášovi (Rosolovi) Colu se solí jako regenerační nápoj. Namíchal tam toho příliš a hráči to začali ochutnávat. Podávali si to mezi sebou a zrovna Roman se napil,“ vysvětluje Tejkal, jenž seděl v blízkosti českých reprezentantů. „Video už je z internetu staženo. Je neuvěřitelné, co se v době sociálních sítí dá vytvořit. Kluci tam seděli šest hodin, kdyby tam opravdu popíjeli, vypadali by rozhodně úplně jinak,“ dodává.

Český daviscupový tým je nyní z nizozemského Haagu na cestě domů. Jebavý míří do ruského Petrohradu k dalšímu turnaji.

„Už večer po zápase na týmové večeři se neřešilo téměř nic jiného. Musím říct, že Roman z toho byl velmi smutný,“ doplnil Tejkal.