Debutant Šafránek: Máme čas. Myslím, že jsme docela slušná generace

Možnost naskočit v tričku s národními barvami vyhlížel třeba už v lednu v rozpáleném Melbourne. Tam se Šafránek na Australian Open podruhé v životě (a podruhé za sebou) probojoval do hlavní soutěže na grandslamu.

To jsou jeho nejvýraznější individuální počiny. Nyní započal také kapitolu reprezentační.

„Nějaká nervozita tam byla; zvlášť ze začátku. Pak jsme se oklepal, výkon byl docela dobrý,“ hodnotil i před porážku 5:7, 3:6.

Cenná lekce to byla. „Na turnajích taky chodí hodně lidí, ale tady nepřijdou na tenis, ale na vás, na tým. Pofandit Čechům. Atmosféra je úplně jiná,“ líčil vousatý tenista. „Určitě mě to posílí do dalších turnajů.“



A vyhovovalo mu, že si specifickou premiéru odbyl za rozhodnutého stavu. „Asi je to lepší. Skoro každý si to prvně vyzkoušel nanečisto. Adam (Pavlásek) je asi jeden z mála, co šel rovnou do ostrého zápasu a včera to zvládl výborně,“ uvedl Šafránek.



Český daviscupový mančaft míří do zářijové baráže a pokud to nezmění zranění, měli by se v něm jako volby pro singly zase sejít Jiří Veselý, Adam Pavlásek, Lukáš Rosol – i Šafránek.



„Doufám, že budu dál součástí. Dělám pro to všechno. S Adamem a Jirkou jsme od sebe rok a myslím, že jsme docela slušná generace,“ říká Šafránek.



Nahradit veleúspěšné duo Berdych, Štěpánek je složité, ale… „Vzhledem k tomu, že hráči ve stovce stárnou a věk toho, kdy je člověk na vrcholu sil, se zvyšuje, máme pořád čas. A velký potenciál k zlepšení,“ řekl Šafránek.



Z Ostravy pojede s o něco nižším stavem konta, kromě nováčkovské večeře jej bude čekat i zápisné za první duel. „Kolik to bude, to si radši nechám pro sebe,“ usmál se.



Hlavně kvůli tomu, že to byl zážitek z kategorie „k nezaplacení“. A má Šafránka ještě posílit.



„Potřebuju zkušenosti, takticky se zlepšit. Moje kariéra je hodně postupná, už odmala je to tak. Věřím, že když budu hodně pracovat, budu se zlepšovat. A stoupat žebříčkem,“ pravil. „Dřív jsem proti hráčům ze stovky na tréninku cítil velký výkonnostní rozdíl. Teď cítím, že můžu hrát vyrovnanou partii.“

Proto by jeho první start v Davis Cupu určitě neměl být posledním.