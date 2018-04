Máme dost silný tým, tvrdí Veselý před soubojem s tenisty Izraele

Českým tenistům stojí v cestě nahoru Izrael. Pokud zvítězí, v září by je čekala baráž o postup mezi elitu.

Utkání druhého kola evropsko-africké zóny proti Izraelcům se hraje v pátek(15.00) a v sobotu (12.00) v RT Torax Aréně v Ostravě-Porubě. Los bude v pátek na ostravské radnici.

„Máme dost silný tým, abychom uspěli,“ prohlásil Jiří Veselý, který byl u toho, když loni Češi ze světové skupiny vypadli po prohře v Nizozemsku 2:3. „Tam jsme ztratili vedení 2:0, bylo to nešťastné. Uděláme maximum pro návrat. Máme zkušený a kvalitnější tým než Izrael.“

Jenže někdejší opory Tomáš Berdych a Radek Štěpánek vám už chybějí.

S tím se musíme smířit. Skončili a teď je to na nás. Na mladších. Hlavně na nás s Lukášem (Rosolem), který je v týmu dlouho a je velmi zkušený a platný.

Jak hodnotíte začátek sezony?

Mohlo to být lepší, ale už nemá smysl se v tom patlat. Lepší je se dívat dopředu, ať už na tento víkend, nebo následující týdny. A hrát dobrý tenis.

Naposledy jste v Miami ve druhém kole vypadl s Isnerem 6:7, 6:1, 3:6, který pak prošel až do finále.

Byl to jeden z těch lepších letošních zápasů. To, že pak byl až ve finále, mě nesmí uspokojit. Navíc vím, že jsem tam měl své šance. Škoda.

Takže v jakém rozpoložení jste do Ostravy dorazil?

V dobrém. V minulosti to se mnou bylo v Davis Cupu složitější, ale to je minulost. Jsem připravený udělat co nejvíce, abych týmu pomohl.

Jak vnímáte roli jedničky?

Může mi pomoct, může mě svázat. Ale snažím se soustředit na sebe, abych podal co nejlepší výkon. Když se mi to podaří, není důvod být nervózní.

Potěšilo vás, když kapitán Navrátil s vámi konzultoval volbu povrchu?

Možná to rozhodnutí bylo trochu na mně, když jsem jednička, ale nakonec to byla konzultace celého týmu. Já, Lukáš, Adam i Roman (Rosol, Pavlásek, Jebavý) jsme na antuce vyrostli a cítíme se na ní možná nejlépe. Takže to bylo jednoduché. Věřím, že je to dobrý povrch, aby utkání o víkendu dopadlo dobře.

Antuka je venkovní povrch. Není rozdíl hrát na ní v hale?

Bude to jiná antuka než venku. Už proto, že kurt je připravený jenom na tento zápas. Ale hlavní je, že to je antuka a bude mít své vlastnosti. Teď si na ni zvykáme.

Hrál jste už s někým z Izraelců?

Jen debla proti Elrichovi.

V porubské hale se Davisův pohár hrál naposledy před 18 roky s Velkou Británií. To vám bylo šest let.

Tak na to si opravdu nevzpomínám. Tuším, že tenkrát jsem ještě žil s rodinou v Německu, takže jsem to ani tolik nevnímal.