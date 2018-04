Ulevilo se nám. Tenisté vyhlíží baráž i díky televizní radě od kolegy

I kapitán Jaroslav Navrátil jim tohle vštěpoval, jenže jak česká jednička Veselá přiznává: „Tím, že se člověk na kurtu soustředí, to tolik nevnímá.“ A tak pomohlo slyšet slova – byť přes televizi – od parťáka.

„Jsem rád, že jsme to změnili, přizpůsobili a správně zahráli. Určitě se nám ulevilo,“ pronesl Veselý. „Utkání na úvod vypadalo velmi hladce a jednoduše, ale pořád jsem nějak tušil, že se může zkomplikovat. Oni už neměli vůbec co ztratit.“

V RT Torax Areně v Ostravě-Porubě byli nevýrazní Izraelci jen set od konce duelu. Veselý i Pavlásek v pátek zvládli svoje singly, ve čtyřhře začali suverénně. Až pak přišlo minidrama. „Štěstí, že jsme si na začátku třetího setu dvakrát podrželi podání; trochu jsem cítil, že jsou spíš lepší než my. Ale pak jsme je zase nalomili – a už to nepustili. Upodávali jsme to, umlátili,“ ocenil Veselý.

Dvojice V+P viděla ve své druhé společné daviscupové čtyřhře velkou symboliku. V roce 2011 vyválčili Galeův pohár, obdobu Davis Cupu pro juniory.

„Moc často se nestává, aby stejní hráči, co spolu byli úspěšní v juniorech, úplně ve stejném složení hráli i v dospělé kategorii. Pro nás pro oba je už tento víkend velmi úspěšná mise,“ hodnotil Veselý, žebříčkově výše postavený z dua. „Vyhráli jsme Galeův pohár a teď sami dva i utkání Davis Cupu, i když to byla 2. liga.“

A podobných příležitostí nejspíš bude přibývat. „To je strašně těžké říct, co můžeme hrát ve Světové skupině. Jestli i čtvrtfinále, semifinále... Čas, ukáže,“ říká Pavlásek. „Ale jsme rádi, že jsme spolu zvládli tohle důležité utkání a těšíme se na baráž. Uděláme vše pro to, abychom dostali naši zemi zpátky do Světovky.“

Izraelci s výjimkou druhé sady v deblu nijak zvlášť nekousali. Co na tom: výhra jako výhra. „Určitě je to dobrá zkušenost. V budoucnu se nám bude hodit – dřív nebo později na nás dvou tým stát může,“ podíval se Veselý na Pavláska. „Věřím, že Davis Cupů ještě odehrajeme spoustu. A doufám, že těch vítězných bude co nejvíc.“