KOMENTÁŘ: Takový Davis Cup by nehrál ani Pavlásek

Než tým vyrazí do zářijové baráže o Světovou skupinu, má být jasno o případné revoluci. A pokud Mezinárodní tenisová federace kývne na radikální facelift, zmizí to, co nejvíc hřeje nejen diváky, ale taky hráče.

„Já jsem razantně proti. Davis Cup je o tom, abyste nastupovali před domácím publikem. V tom je krása té soutěže,“ uvedl reprezentant Adam Pavlásek. A pobaveně dodal: „Když vyšlo na povrch, že by se mohlo hrát jen týden v listopadu, tak náš prezident Kaderka prohlásil, že to už by nehrál ani Pavlásek. A řekl to správně.“

Právě svazový šéf Ivo Kaderka patří k nejhlasitějším odpůrcům. Hledá spojence v boji za to, aby soutěž s více než stoletou historií nezačala dělat divoké piruety. Stojí v táboře, který lze nazvat tradicionalistickým; proti nim se šikují „modernizátoři“. Neutrální půda, týdenní turnaje místo zápasů... Vše už tu někdy na čas bylo, ale bez valného diváckého zájmu. Jenže zároveň nic nemluví tak hlasitě jako peníze.

A společnost barcelonského fotbalového esa Gerarda Piquého netroškaří. „Tři miliardy dolarů na 25 let je opravdu hodně,“ uznává i Kaderka. „Nechceme žádné experimenty, na druhou stranu každá federace potřebuje peníze a nový formát by je měl přinést všem účastníkům. Ale potřebujeme položit na stůl jasné garance. Ne zbytečné riziko za každou cenu.“

Tenis má v televizně-sportovním věku zřejmou nevýhodu: zápasy nemají jasný scénář, neboť se mohou hrát libovolně dlouho. Pětisetové bitvy s nejasným koncem jsou pro vysílací schémata výhrůžné. Změny jsou tak nejspíš nevyhnutelné; otázkou je, který tábor prosadí lepší „kompromis“ (ten svůj).

„Nemít možnost ukázat Čechům tenis doma, to mi připadá jako hrozná škoda,“ říká Kaderka. Ostrava ani jiná města už se ale dočkat nemusí. Pokud by los vyslal tým do baráže mimo vlast, může se z klidného porubského klání nakonec nenápadně stát velká derniéra.