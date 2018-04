Konečný přišel zadními vrátky, ale už nahání Štokra. Jako před lety

Univerzálové David Konečný a Jan Štokr se v minulosti dlouho přetahovali o pozici nejúdernějšího muže české reprezentace. První sbíral tituly ve Francii, druhý byl hvězdou italské ligy.

Teď jsou na sklonku svých kariér zpátky v české extralize.

Štokr přestoupil loni v létě s velkou slávou do Liberce a hned se stal nejzářivější hvězdou soutěže. Konečný přišel až v rozehrané sezoně, a to ještě zadními vrátky. „Na podzim si hledal zahraniční angažmá, a přitom s námi trénoval. Občas a málo. Nakonec mu nic nedopadlo a my jsme ho ve výhodný okamžik získali,“ popisuje kladenský trenér Milan Fortuník.

Do ustáleného kádru vzal bývalého reprezentanta jako pojistku pro případ nečekané události. „V minulých letech jsme šli do play off v šesti lidech a vždy nás to vypeklo, a tak jsem chtěl tým posílit kvalitními hráči na střídání.“

Teď si musí gratulovat, jak byl prozíravý. Před čtvrtfinálovou sérií se silným Libercem se zranil univerzál Marcel Gromadowski a Kladno přišlo o podstatnou část své palebné síly.

„Marcel je momentálně zraněn, a tím přišel můj nástup do základní sestavy,“ podotkl 35letý Konečný.

V pátek byl nejúspěšnějším hráčem Kladna. Uhrál 19 bodů, stejně jako Štokr na druhé straně kurtu. Otáčel skóre v koncovkách setů, ale na druhou stranu několikrát chyboval.

„Tahá nás občas z pěkné bryndy, ale jindy nepřekoná jednoblok. Zatím je to kolísavé, nemá nahráno ani natrénováno, ale vzhledem k tomu, jak do toho naskočil, tak hraje dobře. Má zkušenosti, a tak doufám, že to bude jenom lepší,“ myslí si Fortuník.

Kladno - Dukla 3:1 a 3:0 Kladno v pátek žilo dvojbojem svých týmů proti soupeřům jménem Dukla. Hokejisté v odpoledním utkání baráže o extraliguporazili Duklu Jihlava 3:1, volejbalisté zvítězili nad Duklou Liberec dokonce 3:0. Kluby zkoordinovaly začátky zápasů, aby ti nejvěrnější návštěvníci stihli obě utkání. Na lístky z hokeje se dokonce pouštělo do volejbalové haly zdarma. Hokejová baráž a volejbalové semifinále se shodou okolností současně hrály v pátek i v Karlových Varech, ale tam k podobné dohodě nedošlo. Hrálo se ve stejnou dobu.

Konečný hrával v Česku do roku 2008 za Ostravu, pak na devět sezon odešel do francouzského Tours. Pětkrát slavil titul, loni jako kapitán přebíral Pohár CEV, druhou nejcennější klubovou trofej Evropy. Už dopředu byl s klubem domluven, že jde o jeho poslední sezonu. V cizině chtěl pokračovat, ale nenašel nové angažmá, proto se objevil v Kladně.

Zpočátku nastupoval jen epizodně. Fortuník mu dával šanci aspoň v koncovkách setů, v rámci dvojstřídání si s jeho pomocí udržoval lepší útočné možnosti. „Myslím, že to měl Milan Fortuník dobře vymyšlené. Bylo by bezpředmětné, kdybych tady jenom byl a nehrál,“ usmívá se Konečný.

Do základu se dostal s úvodem semifinálové série proti Liberci. Nejvíce bodujícím hráčem svého týmu byl i při úterní porážce 1:3, ale pochopitelně mnohem spokojenější byl v pátek, kdy se vyhrálo 3:0. „Liberci nevycházel servis tak dobře jako v prvním utkání, nám se nesmírnou bojovostí dařilo bránit v poli, a jelikož máme dobré koncové hráče, kteří v útoku své šance proměnili, tak jsme vyhráli,“ shrnul páteční drama.

Zápas sice skončil 3:0, ale vždy se končilo tím nejtěsnějším dvoubodovým rozdílem. „Fantastické publikum nás hnalo za vítězstvím. Diváci nám fandili i v momentech, kdy se tolik nedařilo. Musím jim poděkovat, jsou pro nás sedmým hráčem, v takové atmosféře se hraje parádně.“

Semifinálová série na tři vítězství pokračuje už v pondělí v Liberci, do Kladna se aktéři znovu vrátí ve čtvrtek 12. dubna.