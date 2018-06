O nepoužitelném prstu i Barceloně na lopatě. Jelínkův pád a vrchol

David Jelínek si udržel dobré statistiky i ve svém druhém roce stráveném v týmu MoraBanc Andorra. Ve španělské lize atakoval průměrnou hranici deseti vstřelených bodů na zápas a po dvou letech se představil také v pohárové Evropě. A přitom se prakticky polovinu sezony trápil s nepříjemným zraněním.

Pro basketbalistu, jehož hlavním úkolem na hřišti je ohrožovat koš soupeře, může být zranění prstu značnou komplikací. Své o tom ví brněnský rodák, který se s takovou nepříjemností potýkal dlouhé týdny.

„Stalo se mi to v období kolem Vánoc, kdy jsme hráli domácí zápas. Podklouzl jsem a chtěl jsem se opřít, abych udržel stabilitu. Jak šel jako první na zem ukazováček, tak se mi prolomil,“ popisuje nešťastný okamžik.

Zpočátku to nevypadlo na velké komplikace, ale když bolest neustupovala, začal tušit, že něco není v pořádku: „Viděl jsem nateklý prst, tak jsem si myslel, že ho mám naražené, a hrál dál. Když s ním ale byly stále problémy, šel jsem na testy. Doktoři zjistili, že tam mám úštěpek kosti a utržený vaz.“

S lidmi z klubu začal řešit, jak postupovat dál. „Při hře mě to zase tolik nelimitovalo, když jsem to měl dobře zatejpované, a jak to byla dlouhá doba, dohodli jsme se, že dohraju sezonu,“ padlo rozhodnutí.

Po jejím konci ale přišel čas na radikální řešení vleklého problému: „Jel jsem za doktorem do Barcelony. Řekl, že bude nutné operovat. V běžném životě ten prst byl prakticky nepoužitelný, nemohl jsem s ním vůbec hýbat. V pondělí to bylo týden od operace.“

Basketbalista, který ve své kariéře prošel už několik zemí a nejvíc štěstí našel zatím ve Španělsku, je nyní v pracovní neschopnosti. Kvůli operaci přišel i o možnost zasáhnout s národním týmem do kvalifikačních bojů o mistrovství světa 2019, které Češi sehrají proti Finsku a Bulharsku na přelomu června a července v Pardubicích.

„Rekonvalescence by měla trvat od čtyř do šesti týdnů. Tím, že se povedlo operaci udělat takhle brzy, tak bych měl stihnout začátek sezony,“ doufá v hladký návrat na palubovky.

Spolu s ním doufá i Andorra. Jeho služeb si španělský klub cení natolik, že mu hned po konci sezony nabídl prodloužení právě skončeného dvouletého kontraktu. A Jelínek kývnul: „Organizace i výsledky klubu jdou každým rokem nahoru. Dělají velmi dobrý progres za tu dobu, co jsou v ACB. Navíc mají i dobrou platební morálku. Hlavním důvodem ale je, že zde mám dobrou situaci. Znám se i s novým trenérem (Ibonem Navarrem) a klub o mě měl enormní zájem. Hned po konci sezony se ozvali, že by chtěli jednat o prodloužení smlouvy. To je z mé strany pozitivní. Všechno si to sedlo, a tak jsem vůbec nepřemýšlel, jestli prodloužím.“

Není divu, že v Andoře zvolili stabilitu. I přes počáteční komplikace byla letošní sezona pro klub z pyrenejské zemičky úspěšná. Základní část zakončil na šestém místě a v play off měl na lopatě slavnou FC Barcelona. V sérii hrané na dva vítězné zápasy Andorra první vyhrála a ve druhém byla blízko k dokonání senzace.

„Škoda toho druhého zápasu. Byli jsme schopni je porazit. Jak jsme v prvním zápase dávali i těžké střely, tak tady se to obrátilo. Měli jsme volné střely, kterými jsme mohli rozhodnout, ale nepadlo to. V posledním zápase už nám scházely síly,“ vzpomíná na trochu trpký konec sezony.

David Jelínek ve vánočním duelu s Bilbaem:

Znamená to, že i příští rok bude s Andorrou nastupovat „jen“ v Eurocupu. Ve hře totiž byla také Euroliga. Do pohárové Evropy se vrátil po dvouleté pauze a možnost hrát pohárové zápasy byl jedním z hlavních faktorů pro kývnutí na nabídku prodloužení smlouvy.

„Je to pro mě důležité. Měl jsem smlouvu na dva roky a tím, že jsme letos hráli Eurocup, to bylo dobré pro mě i pro klub. Jsem rád, že jsem se dostal zpátky na evropskou pohárovou scénu, abychom nehráli jen místní ligu, i když je to ACB. Je skvělé, že můžeme hrát dva zápasy týdně, navíc v Eurocupu proti kvalitním soupeřům,“ oceňuje Jelínek možnost poměřit síly s elitou.

Nebýt zraněného prstu, mohl mít obdobnou příležitost v Pardubicích. Reprezentační zápasy se tak bude snažit sledovat buď z hlediště, nebo alespoň na dálku: „Rád bych zápasy kvalifikace sledoval, ale může se stát, že budu muset odletět do Andorry a Barcelony k doktorovi. Zatím čekám na termín. Pokud budu v Čechách, rád se přijdu podívat.“