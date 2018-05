Ostravský smečař Janků: Mám za sebou nejlepší sezonu

A je to výborná zpráva, neboť byl nejúdernějším ostravským hráčem.

„Líbí se mi tady. Volejbalově rostu, hraju každý zápas, takže nemám důvod odcházet,“ řekl David Janků, jenž do 18 let hrál závodně rovněž tenis. Jenže když dostal pozvánku do juniorské volejbalové reprezentace, měl jasno – přednost dostal volejbal. „Tenis ale hraju pořád a rád,“ dodal rodák z Letovic, který působil i v Brně.

O minulé sezoně hovoří jako o své nejlepší v kariéře, byť Ostrava ve čtvrtfinále extraligy nepřešla přes Liberec. „V útoku jsem se zvedl a kolikrát jsme byl i nejvíce bodujícím hráčem týmu.“

Nejspokojenější ze svých herních činností byl s podáním. „Sám jsem překvapený, že mi tak šel. Akorát na příjmu jsem se posledních deset zápasů zhoršoval. Ale opravdu to pro mě byla nejlepší sezona.“

Pro klub už tak úspěšná nebyla, byť tým úkol – hrát play off – splnil. „V základní části jsme měli hodně výkyvů, jednou jsme zahráli dobře, podruhé jsme slehli. Nejvíc mě ale mrzí dvě prohry se Zlínem, hlavně to druhé utkání doma, kdy jsme dostali világoš 0:3.“ V předkole play off už ale přes Zlín přešli, když zvítězili 2:1 na zápasy. „Ty těžké souboje jsme naštěstí zvládli,“ uznal Janků.

Jenže přišel Liberec, a byť Ostravští bojovali, favoritovi podlehli 1:3 na zápasy. „Ale Liberec jsme zatraceně unavili do semifinále.“ Ostatně v něm Liberečtí podlehli Kladnu 1:3 na utkání.

„Během sezony šla naše výkonnost nahoru, ale je pravda, že ke konci jsme už toho měli dost. Připadlo mi, že jsme jako maratonci, protože jsme během čtrnácti dnů odehráli sedm zápasů.“

Janků mrzí, že přes Liberec neprošli. „Ale projevila se i jejich zkušenost, doplatili jsme na mládí. Většina z nás se pořád ještě musí hodně učit. My jsme v nejdůležitějších momentech nakupili více chyb, což rozhodlo. A také to, že Liberec má širší kádr. My jsme celou sezonu odehráli téměř ve stejné sestavě.“

David Janků se rozhodl v Ostravě zůstat, byť mužstvo čekají výrazné změny, protože pryč je nahrávač Mateusz Biernat i univerzál Matěj Šmídl. „Určitě to náš tým poznamená, bude obměna, ale uvidíme, kdo přijde a jak to všechno dopadne.“

Kde tým potřebuje nejvíce posílit? „V útoku. Zato přihrávku máme dobrou. A kdyby přišel nějaký zkušený hráč, nebylo by to vůbec na škodu. Je to ale práce vedení klubu, do které mluvit nemohu,“ dodal Janků.