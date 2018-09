Futsalový Helas má zpět tahouna Cupáka, ale přinesl si trest

A dokonce to v ní dotáhl na kapitána. „Kluci si ze mě dělali srandu, že Brňák dělá kapitána v Praze,“ přibližuje futsalový reprezentant. „Jako sparťan jsem se přitom necítil. Bylo tam hodně zahraničních hráčů, trénink se vedl ve třech jazycích. Ale na hřišti jsme si vyhověli.“

Z původně měsíční epizodky se vyklubalo hostování do konce sezony, Cupák tak mohl poprvé okusit ligové finále. Sparta měla zájem i o další spolupráci, ale... „Měl jsem nějaké rodinné problémy, k tomu přišla pracovní nabídka. Roli hrálo i prostředí Brna, takže jsem zase tady,“ hlásí Cupák na prahu nové sezony.

Helas a Sparta, to jsou přitom dva různé futsalové světy. „Ve Spartě mají profi podmínky, kluci trénují každý den, někdy dvakrát. Je tam k dispozici fyzioterapeut, masér, regenerace, mají tam hodně cizinců. Zatímco tady máme mladé kluky, co chodí do práce nebo do školy a jsou rádi za prémie za vyhraný zápas,“ srovnává Cupák, který si přivydělává také fotbalem ve Startu Brno.

Ze Sparty si kromě nových zážitků a ligového stříbra odnesl také jedno břemeno – třízápasový trest za vyloučení ve finále. „Při střele mi tam vklouzl protihráč, kterého jsem pohybem dopředu nechtěně nakopl. Dostal jsem žlutou, ohradil jsem se a přišla druhá žlutá,“ popisuje Cupák. Tím však incident neskončil. „Byla tam standardní rozprava hráče s rozhodčím,“ doplňuje 29letý hráč s potutelným úsměvem.

I kvůli jeho extempore prožívá Helas mimořádně krušný start do nejvyšší soutěže. Nejen, že se musí obejít bez svého klíčového muže, ale zároveň v úvodu naráží na soky s úplně jinými možnostmi. „Liga se v podstatě rozdělila na dvě skupiny: na profesionální týmy a ty poloprofesionální až amatérské,“ sděluje šéf Helasu Jan Loup, jehož soubor spadá do druhé kategorie. „O titul už nebude hrát pouze Chrudim, ale i Plzeň, Litoměřice, Slavia, Teplice a hlavně Sparta. Takhle vyrovnaná liga vepředu nikdy nebyla. Pro naše hráče jsou zápasy s těmito týmy velká škola, liga pro nás de facto začíná až čtvrtým kolem,“ podotýká Loup.

Helas se ovšem v prvních dvou bitvách proti favoritům držel obstojně. Na hřišti Slavie prohrál 3:7, doma s Teplicemi už jen 4:5. „Určitě chceme hrát play off. Už je tradice, že skončíme sedmí nebo osmí, a chceme na to navázat. Objevuje se u nás spousta mladých a šikovných kluků,“ oznamuje Loup, jehož klub se pyšní nejlepšími mládežnickými výsledky v republice.

Přiblížit se konkurenci s profesionálním statusem však zůstává jen zbožným přáním. „Už asi 30 let čekám, až u dveří zazvoní sponzor, abychom hráli o titul, ale asi se nedočkám,“ glosuje Loup. „Ale hrát profesionálně nejde už jenom kvůli tomu, že by nebylo kde. Když chceme sehnat halu na tréninky, tak jsme až poslední. V Brně je míst málo a všechno je plné.“

Loup už dokonce zvažoval, že s futsalem praští. „Ale problesklo mi hlavou, že by ho pak neměl v Brně kdo dělat. Nedávno tu byly tři prvoligové týmy, teď jsme jediní,“ upozorňuje muž, který je zosobněním Helasu. „Alespoň se mi podařilo angažovat trenéra Tomáše Galiu, který je pro klub velkým přínosem.“