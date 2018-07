Hvězdný koulař Hill kraloval Grand Prix v Ústí, Staněk třetí

„Letos tu bylo extrémně kvalitní startovní pole, s některými závodníky jsem byl v kontaktu několik let. A letos se to sešlo tak, že řada špičkových koulařů závodila v Ústí. Šest výkonů za 20 metrů a dvě jednadvacítky, to je paráda, “ je pyšný ředitel mítinku Miroslav Vachuta.



Whiting zklamal Dvojnásobný halový mistr světa Ryan Whiting skončil až čtvrtý.

I přes hvězdné obsazení a vstupné zdarma dorazilo jen zhruba 200 diváků. „To mě mrzí, ale dělali jsme maximum pro propagaci. Ale lidi, které to zajímá, tak dorazili a vytvořili skvělou atmosféru jako každý rok,“ těší Vachutu.

Vítěz mítinku stál organizátory zhruba 40 tisíc korun. „Pro srovnání, na Diamantové lize takoví závodníci inkasují zhruba 150 - 200 tisíc. O to víc mě těší, že sem tak kvalitní koulaři každý rok jezdí,“ říká Vachuta.