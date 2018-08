Eso rallye Sordo testoval na jihu Čech. Chválil trať i cuketovou polévku

Před pražícím poledním sluncem se schovává pod stříškou zastávky autobusů a dojídá domácí cuketovou polévku s opečenými houstičkami. „Je výborná, kdo ji vařil?“ ptá se 35letý chlapík v závodní kombinéze. „Moje mamka,“ odpovídá mu muž, který sbírá nádobí a z přepravek vyndavá zeleninový salát s kuřecím masem a toasty.

„Mamka je skvělá,“ chválí lámanou angličtinou Španěl Dani Sordo českou kuchyni i kuchařku a pouští se do salátu. Občas s kolegou, který má také na talíři lehký oběd, prohodí pár vět španělsky, ale jinak je na zastávce v Malšíně na Českokrumlovsku slyšet hlavně cinkání příborů.

Cuketová polévka sklidila velký úspěch, jeden z mechaniků si přidává. Na stole se objeví i štrúdl. „To také pekla mamka,“ usmál se muž, který cizincům rozdává obědy. Po zákusku se už už natahuje Sordo. „Ne, ne. To není pro tebe, to je moc sladký. Dezert je pro mechaniky,“ rázně utíná chutě jeden z šéfů továrního týmu Hyundai Motorsport.

Dani Sordo, průběžně pátý nejlepší jezdec rallye na světě, v úterý u Malšína a včera u Soběnova tvrdě trénoval na nadcházející Barum rallye. I proto mu nadřízený zakázal sladkou tečku za obědem. Španěl má pro legendární českou soutěž jasný cíl – chce ji vyhrát.

Daniel Sordo (35 let) Španělský jezdec v mládí vyzkoušel motokros, cestovní vozy i motokáry, ale nakonec zůstal u rallye. V roce 2005 vyhrál juniorské mistrovství světa JWRC s vozem Citroën C2 S1600. Nyní závodí v továrním týmu Hyundai i20 WRC. V roce 2013 vyhrál zatím svou jedinou soutěž – Rally Deutschland. V současnosti ho naviguje Španěl Carlos del Barrio. Vyhraje? Španělská posádka testuje na Českokrumlovsku novou specifikaci závodního speciálu Hyundai i20 R5, se kterou se představí na Barum rallye.

Bleděmodrý závodní speciál Hyundai i20 specifikace R5, se kterým Sordo bude v okolí Zlína soutěžit, vyjíždí zpod stanu od mechaniků a míří do osady Ostrov. Před pilotem a jeho navigátorem Carlosem del Barriou je 2,7 kilometru dlouhý úsek do Kyselova. Posádku čeká úzká a klikatá cesta s rozbitým asfaltem mezi lesy a loukami s řadou horizontů.

Za poslední chalupou v Ostrově závodní motor pořádně zařve. Start. V mžiku se vůz lehce nadzvedne nad jedním horizontem, proletí dvě zatáčky a zmizí. Za pár minut je hotovo. Z dálky je slyšet jen zvuk rallye speciálu. „Je v Kyselově na točně, jedeme zpátky,“ hlásí vysílačky všech pomocníků, kteří během testu hlídají trať.

Za chvilku je španělská posádka zpátky. Takhle se to střídá čtyřikrát za sebou. „Na trase jsou dva cyklisté, u dalšího stanoviště je zastavte a nikoho dalšího už tam nepouštějte. Auto jede na start, projede ještě tam a zpátky a jede do servisu,“ rozdává pokyny vysílačkou manažer testu Pavel Kacerovský z ČK motorsport.

Výletníci na kolech stojí daleko od silnice na jedné z luk a za chvíli se po volné silnici může v plné rychlosti zase mihnout Sordo. V nepřehledných místech, kde řidič s běžným autem jede padesátkou, se jezdec mistrovství světa rozjede tak na dvojnásobnou rychlost. „Právě projel trojkou,“ hlásí další pomocník v oranžové vestě. Za okamžik Španěl ostře brzdí před bílou značkou s nápisem Ostrov.

Další testovací jízdy přicházejí na řadu až za 20 minut. Mechanici mezitím ladí auto podle jezdcových představ. Po Sordovi tu projíždějí turisté, chalupáři i místní. Než se ale hyundai vrátí na start, všichni ve vestách pečlivě kontrolují, jestli na trati někdo nezůstal. V úterý bezpečnost diváků, turistů i posádky hlídalo třináct, včera šestnáct dobrovolníků. Jednotlivá stanoviště jsou od sebe zhruba 250 metrů a pomocníci tak na sebe i vidí.

„Jedu tady poprvé s R5 a myslím si, že zatím je to dobré. Máme rozbitou trať, je to uskákané a jezdí se tu po pro nás hodně specifickém povrchu. Barum rallye je velice náročná soutěž, proto potřebujeme vše vyzkoušet v podmínkách, které budou i tam. Auto musí být perfektně připravené, abychom mohli vyhrát,“ říká Sordo při servisní přestávce v Malšíně, kde se testovaly mimo jiné tlumiče či zavěšení kol.

Celý tým nocoval na Svachově Lhotce u Českého Krumlova a Španěl se do Česka podíval díky testování vůbec poprvé. „Moc se mi tu líbí, jsou tady příjemní lidé a krajina je úžasná. Trochu mi to připomíná Španělsko, i u nás je hodně stromů a zeleně,“ popisuje Sordo a mizí v týmovém kamionu. Na Českokrumlovsku najezdil přes 200 kilometrů.

„Účast aktivního jezdce světového formátu je velká událost. Pro nás je to zatím největší osobnost, pro kterou jsme testy připravovali. Nikdo lepší tady v Čechách ještě netestoval,“ těší Kacerovského. „Bez vstřícného přístupu obcí, jako je Malšín i Soběnov, a místních obyvatel by to udělat nešlo,“ děkuje.