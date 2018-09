Bude to řežba, těší se lovosický Rangl na premiéru. Chce medaili

„Bude to peprné. Už v přípravě jsme se hecovali, se všemi na Dukle jsem kamarád, známe se 15 let. Specifické to bude. Doufám, že přijde co nejvíc lidí, protože to bude stát za to. Bude to řežba!“ slibuje Rangl, jenž v Dukle působil patnáct let.

Za tu dobu má úctyhodnou sbírku medailí. „Dva extraligové tituly, dvě stříbra, snad čtyři bronzy. K tomu dvakrát vyhraný domácí pohár. Teď chci o to samé bojovat tady. Lovosice jsou dlouhodobě špička, mají super halu, fanoušky, zázemí. Zvedá se to rok co rok nahoru. Hrozně rád bych si tady zahrál o medaili,“ přeje si 29letý gólman. Když mu zavolal s nabídkou přestupu lovosický šéf Vojtěch Srba, dlouho se nerozmýšlel.

„Na Dukle jsem byl strašně dlouho, cítil jsem, že se chci posunout dál. Navíc jsem začal pracovat pro telefonního operátora a potřeboval jsem nějak zkombinovat házenou s prací. Vojta Srba mi dal skvělé podmínky, vyšel mi vstříc, tak jsem si řekl, proč to nezkusit?“

Cesta do Lovosic z Prahy Ranglovi nezabere ani hodinu. „Klub zajistil auto, proplácí benzin, krásně to stíháme. 50 minut, to je jako z okraje Prahy někam na Ruzyni, takže pohoda.“

V Lovosicích bude mít Rangl zřejmě ještě důležitější roli, než míval na Dukle. „Když jsme s Duklou získali ty dva tituly, já byl většinou v pozici dvojky. Nebyl to titul, který bych celý odtáhl. Tady počítám, že to bude víc na mně.“

Otvírák sezony: Poslední zápas Honzy Landy 1. kolo extraligy házenkářů Lovosice – Dukla Praha se dnes uskuteční na zimním stadionu. Program akce

16.30 začátek hudební produkce

18.00 otevření haly pro fanoušky

19.00 utkání Lovci – Dukla

20.40 ohňostroj (orientační čas)

20.45 hudební produkce včetně vystoupení Davida Stypky či Buty

V předprodeji do soboty do 11 hodin ve Farmářském obchůdku pod radnicí za 60 (dospělí) a 30 korun (zlevněný vstup ZTP, důchodci, děti a mládež, studenti ZŠ a SŠ) nebo přímo na místě od 17.30 za 80 a 40 korun. Všechna místa na stadionu jsou na stání.

Na druhou stranu si gólman uvědomuje, že pozici jedničky zdaleka nemá jistou. „Úplně bych nečachroval, kdo je jednička a kdo dvojka. Neurčoval bych to takhle striktně. S Honzou Hrdličkou budeme chytat podle toho, jak se komu bude dařit. Já nemám problém vystřídat. Nejsem typ gólmana, co říká jen já, já, já. Budeme se o minutáž dělit, každý ji bude mít takovou, jakou si zaslouží. Sezona je strašně dlouhá a není možné, aby gólman v házené vydržel pokaždé šedesát minut celou sezonu. Ta porce je šílená,“ uvědomuje si Rangl.

Jeho předchůdce v brance Lovců Artur Adamík se z Lovosic propracoval až do národního týmu, podobné ambice Rangl zatím nemá.

„Jsem ještě relativně mladý gólman, můžu chytat do 35 nebo 40 let. Ale o reprezentaci bych mluvil střídmě, vůbec to není moje téma. Můj cíl je mít v Lovosicích stálou výkonnost, reprezentace je zatím mimo. Měli by v ní být kluci, co jsou v zahraničí a chytají kvalitnější soutěže, než je česká extraliga,“ tvrdí novic Rangl.

„Gólmani u nás mají smůlu v tom, že střelci tu nejsou tak kvalitní. Bylo to vidět i na Arturovi při reprezentačních srazech. Najednou se setká s větší rychlostí střelby, agresivitou, dynamikou. Ale pro kluky, co chytají venku, je to normální.“

Poslední zápas Honzy Landy, tak zní podtitul dnešní bitvy Lovců s Duklou, která se odehraje na lovosickém zimním stadionu. Pro Rangla to bude premiéra, reprezentant Jan Landa se naopak loučí se svou úspěšnou kariérou. „Jsem rád, že se Honza přesunul aspoň na pozici asistenta trenéra. Klukům předá zkušenosti z reprezentace. Pozitivně to ovlivní,“ slibuje si gólman a věří, že Lovci vstoupí do nové extraligové sezony úspěšně.

„Každý chce zlato, ale náš základní cíl je probojovat se do semifinále. Bude to nabité, Dukla, Plzeň, Karviná i Zubří budou jistě také bojovat o špičku. Bude rozhodovat každý zápas a my rozhodně chceme uspět.“