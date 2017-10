Domácí pohár Mayerovi moc nesedl. V Belgii přesto pojede

„Dozvěděl se to až po nedělním závodě ve švýcarském Aigle,“ uvedl jeho trenér Leoš Chvojka, pořadatel hlineckého poháru. „Byl tam sice až 27., ale po Hlinsku se s dalšími reprezentanty museli přesunout o tisíc kilometrů. To bylo znát,“ podotkl Chvojka.

Předtím v Hlinsku se Mayer nejprve pohyboval na devátém místě, jenže posléze mu „došlo“. Tréninkové i závodní manko zaviněné nedávnou nemocí ho limitovalo.

„Proto si teď netroufám říct, co by mohl v Koksijde předvést. Bude to jeho první letošní světový pohár. Tamější trať je navíc specifická, hodně písčitá, a když člověk zaváhá, může rychle dost ztratit. Kdyby se Danovi podařilo skončit do 20. místa, byli bychom rádi,“ řekl Chvojka s tím, že nevýrazný výkon z Hlinska svěřenci odpustí.

Na vrchovině se jinak konal výtečný závod v parádním počasí. Nikomu nevadila ani z nutnosti pozměněná trať - chyběla tradiční louka.

„Mnozí závodníci mi říkali, že je to takhle ještě záživnější, techničtější, náročnost zůstala. Cyklokrosaři se v parku točili na ‚pětníku‘, diváci na ně viděli delší dobu. Nakonec to vypadá, že nám Agro Měřín vlastně pomohl, když tu louku odmítl poskytnout,“ uvažoval Chvojka.