Loučí se Pedrosa. Malý Španěl zůstával ve stínu

Pro fanoušky v Brně to znamená, že Pedrosu v neděli uvidí na Masarykově okruhu naposledy. Pilot je na to navnadil více než slušně, v prvních trénincích byl ve třídě MotoGP nejrychlejší. „Zrálo to ve mně několik posledních let,“ uvedl Pedrosa. „Bylo to velmi těžké rozhodnutí, protože tenhle sport miluju. Ale cítím, že už do toho nedávám tolik, kolik bych měl,“ přidal dvanáctý jezdec průběžného pořadí aktuální sezony. Jeho nejlepším výsledkem v sezoně jsou dvě pátá místa.

To je pod jeho dlouhodobou úrovní. V letech 2003 až 2005 získal tři tituly, jeden v nejslabší třídě do 125 ccm a další dva v kategorii do 250 ccm. Následující rok přestoupil do královské MotoGP, kde se už celkového triumfu nedočkal – třikrát skončil na konci sezony druhý a třikrát třetí.

Celkově má na kontě 54 vítězných Grand Prix (31 v MotoGP) a 153 umístění na stupních vítězů. V Brně byl v královské kubatuře dvakrát první a čtyřikrát druhý.

Také ale utrpěl minimálně deset zlomenin a podrobil se množství operačních zákroků.

Hlavně pak nikdy nevystoupil ze stínu vrhnutého slavnějšími borci, jakými byli nebo jsou Valentino Rossi, Max Biaggi, Sete Gibernau nebo Casey Stoner. V poslední době ho převyšoval Marc Márquez.

„Dani je skvělý pilot,“ říká o něm Karel Abraham. „K jeho smůle nikdy nedělal kraviny, i mediálně byl většinou druhý. Mohl být daleko známější,“ myslí si český soupeř.

Čistě jen výkony na trati přitom podle něho Pedrosa spěje mezi legendy. „Odchází předčasně, ale když přišel o angažmá v Repsolu, jednak už moc možností nezbývalo, a navíc se to zjistilo pozdě. Mohl jít na Yamahu, kde to nedopadlo. A jít do horšího týmu neměl zapotřebí,“ podotkl Abraham.