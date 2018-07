Trojnásobný motocyklový šampion Pedrosa po sezoně ukončí kariéru

„Zrálo to ve mně několik posledních let,“ uvedl Pedrosa. „Bylo to velmi těžké rozhodnutí, protože tenhle sport miluju. Ale cítím, že už do toho nedávám tolik, kolik bych měl. Mám už v životě jiné priority,“ přidal dvanáctý jezdec průběžného pořadí aktuální sezony. Jeho nejlepším výsledkem v dosavadních osmi závodech jsou dvě pátá místa.

Šampionátu se Pedrosa účastní od roku 2001 a v letech 2003 až 2005 získal tři tituly, jeden v nejslabší třídě do 125 ccm a další dva v kategorii do 250 ccm. Poté přestoupil do MotoGP, kde třikrát skončil na konci sezony druhý a třikrát třetí. Celkem má na kontě 54 vítězných Velkých cen, z toho 31 v MotoGP.