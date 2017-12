Vánoce karlovarské basketbalistky: u Kušlitů si kapr skočil na pračku

„Od samého rána jsme museli mamce pomáhat s úklidem. Jelikož mám dvě starší sestry, tak jsme týden před Vánoci pekly cukroví, zdobily stromek a já jsem taťkovi asistovala při kuchání kapra,“ vzpomíná basketbalistka, jež v ŽBL nosí už čtvrtý dres. Předtím, než v létě 2012 přišla do Karlových Varů, nastupovala rodačka z Tachova za Czech Coal Strakonice, Karu Trutnov a BLK VŠE Praha.

Zážitky z prvních Vánoc si Dana Kušlitová pamatuje jasně. „Největším zážitkem bylo asi to, když taťkovi kapr skočil za pračku a my ho nemohli vyndat.“

Jelikož byla Dana v rodině nejmladší, tak rodiče od rána otravovala. „Ať už máme večeři a jdeme ke stromečku. Nevyšlo to, tak jsem alespoň klíčovou dírkou kontrolovala, jestli už nepřišel,“ popisuje.

Konečně byla večeře, Dana celá nedočkavá si dala co nejméně z kapra a bramborového salátu, aby byla co možná nejdříve u dárků. „Jenže taťka si vždy přidával a dělá to dodnes,“ připomene další obvyklou překážku rodičů na cestě svých ratolestí k vánočním dárkům. A to se ještě po večeři umývalo nádobí.

Vánoční zvyky však u Kušlitů nezanedbávali. Do misky dali svíčky ve tvaru lodiček z vlašských ořechů a komu zhasla poslední, tak ten rozdával dárky. „Ale jelikož jsem byla nejmladší, tak jsem pokaždé rozdávala já,“ zmíní další z dětských „křivd“ spojených s vybalováním dárků a hned přihodí navrch jednu historku.

„Pod stromečkem byla obrovská taška, ale když jsem si pro dárek šla, najednou jsem se rozbrečela, protože jsem si myslela, že je v té tašce čarodějnice, ale nakonec tam byl obrovský plyšový medvěd, ze kterého jsem měla nakonec radost,“ vzpomíná.

Během prvních Vánoc, které si pamatuje, ještě věřila na Ježíška. To jí vydrželo do sedmi let. „Do té doby jsem mu psala psaníčka pravidelně. Kolem mého osmého roku jsem našla před Vánoci basketbalový ručník a pak jsem ho měla večer pod stromečkem, takže mi to bylo jasné, že dárky dávají rodiče a kruté to pro mě ani nebylo,“ přiznává s úsměvem.

„Nejedli jsme do oběda maso, aby jsme prý viděli zlaté prasátko. No nevybavuji si, že bych ho někdy viděla...“

Jinak celé svátky tráví převážně doma, protože přes rok je toho cestování až až. „Vždy zdobíme stromek, uklízíme, navštěvujeme příbuzné a týden před Vánoci pečeme cukroví,“ říká basketbalistka.

Sportovní pomůcky dostávala odmalička, jelikož současně s basketem chodila ještě na plavání. Takže to byly převážně plavky a basketbalové boty, taky nějaká potítka a nadkolenky. K rekreaci nacházela pod stromkem brusle. „Pamatuju si, že když jsem dostala své úplně první basketbalové boty, tak jsem s nimi ještě ten večer šla spát,“ přiznala Dana Kušlitová.

To se jí nyní už nestane, poslední dobou tráví Vánoce s přítelem a vždy 25. prosince jdou k rodičům na večeři a rozdat si dárky.

„Jelikož mám dvě sestry, nejstarší má rodinu a druhá už tři roky žije v Austrálii, komunikujeme přes skype a se sestrou z Českých Budějovic se scházíme před Vánoci, vždy ji jezdím navštívit,“ doplňuje.

Dana Kušlitová je kapitánkou basketbalistek BA Karlovy Vary, které letos v nejvyšší soutěži zatím neprožívají zrovna vydařenou sezonu. Budou mít co dělat, aby se dostaly do play-off, které předtím trenér i klubové vedení viděli jako reálnou věc.

„S průběhem sezony zatím spokojená nejsem, i když začátek vypadal slibně. Uvidíme, jak to půjde dál, samozřejmě pro to budeme dělat maximum,“ říká Kušlitová.

V sedmadvaceti je ještě dost mladá na ukončení působení na palubovkách, nicméně hrát stále ve spodních patrech tabulky není nic povzbudivého. Proto ani neví, jak to bude další sezonu. „Abych pravdu řekla, tak moc neplánuju, uvidíme, jak dopadne tato sezona a podle toho se uvidí, co bude dál,“ dodává Dana Kušlitová.