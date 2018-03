Co umíme, neprodáme v zápasech, lituje ostravské libero Sobczak

Ostravští se propadli o dva body za šestou Příbram. A do konce základní části soutěže zbývá jediné kolo. Ostrava hraje v Praze s ČZU a Příbram doma se Zlínem.

„Moc jsme chtěli Brno porazit, abychom se vyhnuli předkolu play off,“ řekl sedmadvacetiletý Sobczak. „Teď nám nezbývá nic jiného než spoléhat, že Zlín i my vyhrajeme.“

Před touto sezonou byl Sobczak největší ostravskou posilou. Přišel z Kielců, třináctého týmu nejvyšší polské soutěže - Plus ligy, za který dříve hráli i polští reprezentanti Rafał Buszek a Mateusz Bieniek. S ním se v týmu v předminulé sezoně potkal.

Sobczak doufá, že s Ostravou projde do čtvrtfinále extraligy. „A byl bych moc rád, kdybych týmu pomohl k postupu do čtyřky,“ zasnil se.

Jenže sám ví, že nejlepší čtyři extraligové týmy jsou nad síly ostatních celků. „Budějovice, Liberec, Karlovarsko a Kladno hrají velmi dobrý volejbal. I v polské Plus lize by byly do dvanáctého místa.“

Co Ostravští potřebují, aby se dostali výše? „Musíme se vyvarovat výkyvů, které máme. Je to v hlavě. Přitom máme hráče na to, abychom hráli lépe. Jenže to, co umíme, neprodáme v zápasech,“ řekl Sobczak.

Proč? Chybí týmu sebedůvěra? „Nevím. Ale máme mladé mužstvo. K tomu nám teď odešel Lukáš Vašina, což je škoda. To byl smečař, který od začátku sezony hrál super. Holt si musíme poradit i bez něj.“

Osmnáctiletý Vašina dokončí sezonu mezi juniory. Cítil se unavený, bojoval s nemocí, hrozilo mu vyhoření, protože hrál za muže, juniory i mládežnické reprezentace.

Sobczak říká, že šel do Ostravy kvůli trenérovi Janu Václavíkovi. „Věděl jsem, že byl úspěšným liberem. Výborným. To bylo pro mě důležité.“

Jan Václavík o Sobczakovi říká, že je velký dříč. „Jediný balon nenechá spadnout, k tréninkům přistupuje na sto procent. I když prohráváme o šest bodů, dře, nic nevypustí. Je vidět, že je profík, že přišel z prestižní polské ligy. Má vše v hlavě srovnané.“

Damian Sobczak si při přestupu do Ostravy více věřil na přihrávce než v obraně. „Na tom jsme se snažili zapracovat, změnili jsme jeho postavení,“ uvedl Václavík.

„Hodně si od trenéra beru, ale nevím, jestli v zápase plním všechny jeho pokyny. Snažím se, abych se zlepšil i v obraně,“ uvedl Damian Sobczak.

V Ostravě je mu dobře. „Kvůli tomu, že jsme tu s krajanem, nahrávačem Mateuszem Biernatem, všichni říkají, že jsme polský tým,“ směje se. „Jsem rád, že Mateusz tady je, ale všichni kluci jsou fajn.“