Lacka trápí slepé střevo, o jeho vstupu do sezony se rozhodne až v Misanu

Jezdec týmu Buggyra Racing momentálně ještě není stoprocentně zdravotně fit, věří ale, že zvládne závody odjet.

„Jizva už je pěkně zahojená, ale otřesy mi pořád nedělají dobře. Stejně tak, když dlouho sedím. Vnitřně si ale věřím, že to dám. Nevím ale, co se mnou jízda udělá. Může se stát, že si sednu do prvního tréninku a stehy prasknou nebo to bude tak bolet, že nebudu schopen odjet ani jedno kolo,“ uvedl Lacko na dnešním neformálním setkání s novináři.

Třiatřicetiletý jezdec šel původně na menší operaci slepého střeva, po několika hodinách ale musel na operační sál s bolestmi opět a následovala revize dutiny břišní.

„Čistili mi střeva a vnitřnosti. Z toho je momentálně největší bolest, potřebuje to čas,“ řekl Lacko.

Svůj stav konzultoval i s lékaři, kteří mu doporučili, aby zůstal doma a ještě nejméně dva týdny nezávodil. Lacko je ale připravený bojovat. Nechce totiž hned na začátku sezony nabrat velkou bodovou ztrátu na soupeře. „Dostal jsem několik druhů stahovacích pásů, abych si břicho stáhl. Aby se nerozjely vnitřní stehy,“ prozradil Lacko, který kvůli problémům shodil devět kilogramů.

Pro případ, že by Lacko nebyl schopen závodit, bude v Itálii připraven David Vršecký. Dvojnásobný mistr Evropy odjel neplánovaně druhou polovinu minulé sezony, nyní už se ale nechystal závodit.

„Vytáhli jsme ho z důchoďáku, aby se šel svést. Zařídili jsme mu propustku. Sundá bačkory a přijede se podívat,“ pousmál se Lacko, kterého čekají již v pátek tréninkové jízdy. Už po nich by mělo být jasněji.