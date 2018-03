Morové rány v Dallasu: úmrtí majitele, obří pokuta a sexuální skandály

Za své věty, že je načase prohrávat úmyslně, obdržel nejvyšší pokutu v historii soutěže současný majitel Mark Cuban. Nyní se v Dallasu prohýbají pod tíhou obvinění za zatajovaní sexuálního obtěžování ženských zaměstnankyň. A do toho zemřel zakladatel klubu Donald J. Carter.

Pro současnost a hlavně budoucnost Mavericks je jasně největším problémem sexuální skandál probublávající v klubové kuchyni.

Bývalý prezident klubu Terdema Ussery byl podle internetové verze magazínu Sports Illustrated obviněn z mnoha incidentů nevhodného chování vůči ženským zaměstnankyním klubu během dlouhých osmnácti let, která strávil ve funkci. V reportáži novinářů Jona Wertheima a Jessiky Lutherové je do detailu popsáno mnoho případů, kdy Ussery používal nevhodnou mluvu vůči ženám, dokonce se jich proti jejich vůli dotýkal. I přes stížnosti mohl v klubu až do roku 2015 zůstat. Dokud neodešel na vlastní žádost.

Krátce před zveřejněním informace vydal klub prohlášení, že zahajuje interní vyšetřování ohledně nevhodného chování neurčeného zaměstnance klubu vůči ženám. Tým v prohlášení napsal, že o obviněních starých tři roky a více se dozvědělo vedení až v posledních dnech a okamžitě je začalo řešit.

Vyšetřování, které rozjela newyorská právnická firma Krutoy Law, už pod svá křídla převzalo vedení NBA, aby si celou věc pojistilo.

Mark Cuban

Současný majitel klubu byznysmen Mark Cuban je proslulý svými velkoústáými prohlášeními, tady mu však humor došel.

„Je to strašné. Vůbec tomu nerozumím. Nic takového na pracovišti neschvalujeme. Nespočítám, kolikrát jsem mluvil se svým vedoucím lidských zdrojů a ptal se ho, jestli máme nějaký problém. Od té situace s hashtagem MeToo to bylo několikrát a nikdy mi o ničem neřekl,“ připomněl Cuban mnohačetná obvinění ze sexuálního obtěžování, která hýbou hlavně světem filmu.

Zpráva Sports Illustrated však také vypovídá o zklamání zaměstnanců z práce šéfa oddělení lidských zdrojů Buddyho Pittmana, který je v organizaci Mavericks od roku 1998. V tuto chvíli je klubem suspendován a neočekává se, že by svou práci dostal zpět.

Anonymní žena, která vypovídala pro Sports Illustrated, řekla, že si na Usseryho stěžovala šéfovi marketingu Paulu Monroeovi, ale ten jí měl odvětit ať „Sklapne a kouká pracovat.“ Monroe řekl, že si na takovou konverzaci nevzpomíná a nikdo si mu na Usseryho nestěžoval.

Jedno z dalších prohlášení neznámé ženy ve zprávě zní opravdu hodně děsivě. „Když jsem do Mavericks nastoupila, řekli mi, ať hlavně za žádnou cenu nenastupuji s Usserym sama do výtahu.“

Ussery byl po svém odchodu z Dallas Mavericks zaměstnán u oděvní společnosti Under Armour, ale rezignoval po méně než dvou měsících. Podle informací Sports Illustrated byl také tam obviněn z nevhodného chování vůči zaměstnankyním.

Bývalí a současní zaměstnanci se na druhou strnu nechali slyšet, že v obviněních nehrají žádnou roli basketbalisté ani trenéři. Šatna prý byla pro ženské zaměstnankyně jedním z míst klidu.

Zaměstnanci také tvrdí, že si nevybavují nevhodné chování extravagantního majitele Cubana, ale nevěří tomu, že by o podobném chování podřízených nevěděl.

„Starám se o basketbalovou stránku věci, dostávám finanční zprávy a řeším obchody. Neřeším každodenní chod klubu. Mám najaté lidi a nechávám je dělat jejich práci. Zřejmě jsem o tom měl vědět, ale nevěděl,“ hájí se Cuban.

Před několika dny se objevila zpráva o tom, že portlandská policie už v roce 2011 prošetřovala Cubana z údajného sexuálního ataku na ženu, která si s ním původně chtěla vyfotit selfie. Úřady však případ odložily pro nedostatek důkazů.

Aféry mohou torpédovat Cubanovu uvažovanou kandidaturu na post amerického prezidenta. V republikánských primárkách se tento internetový miliardář a podporovatel Hillary Clintonové toužil postavit Donaldu Trumpovi.

Vedení Mavericks se k případům nechce až do skončení vyšetřování vyjadřovat, ozvali se jen hrající legenda Dirk Nowitzki a trenér Rick Carlisle.

„Jsem z celé té věci hodně zklamaný. Ze článku jsem byl opravdu znechucený a šokovaný. Věřím, že se nám z toho podaří vyjít ještě silnější a klub to zvládne. Soucítím s obětmi a mrzí mě, co se těm ženám stalo,“ řekl Nowitzki.

„Je velmi dobře, že žijeme v době, kdy se lidé mohou svobodně vyjádřit a něco takového se dostane na světlo. Mám třináctiletou dceru a chci, aby věděla, že může něco říct, kdykoliv jí bude ublíženo. Věřím v Marka Cubana a komisionáře NBA Adama Silvera, že celou věc dokážou společně vyřešit k dobrému,“ dodal Carlisle.

Dallas stihl oznámit dosazení prozatímní prezidentky klubu Cynthie Marshallové, která bude pomáhat s vyšetřováním.

Velmi drahé prohry

Pár dní tomto skandálu vyšel rozhovor Marka Cubana s legendou NBA Juliusem Ervingem na Ervingově podcastu House Call with Dr. J, kde se Cuban vyjádřil se k probíhající sezoně Dallasu.

„Asi bych to neměl říkat, ale byl jsem nedávno na večeři s kamarády a oni mi vyčítali, že nehrajeme o play off. Já jim odpověděl, že v tuhle chvíli je pro nás nejlepší volbou co nejvíce prohrávat. Adamu Silverovi by se to nelíbilo, ale já bych mu to vysvětlil. Řekl bych mu, jaké máme plány a že už nikdy úmyslně prohrávat nebudeme. Poslední rok a půl plný proher pro mě byl dost těžký a už to nechci zažít,“ řekl Cuban.

A vedení soutěže nepřeslechlo. Za navádění k takzvanému tankování mu „napařilo“ historicky vysokou pokutu 600 tisíc dolarů (přes 15 milionů korun).

I pro Cubana, nejpokutovanějšího muže v dějinách NBA, je to nový rekord.

„Tohle jsem si zasloužil. Byl jsem nadšený, že mluvím s Ervingem, a nechal jsem se trochu unést,“ okomentoval pokutu Cuban.

Jeho myšlenku však odmítl Nowitzki: „Máme mladý tým a tihle kluci se někde musí naučit vyhrávat.“ Devětatřicetiletý Němec chce raději budovat vítěznou kulturu.

Pan Maverick se loučí

A do tohoto zmatku přišla 14. února smutná zpráva o úmrtí zakládajícího majitele Mavericks Dona Cartera. Ten ve svých čtyřiaosmdesáti letech už s týmem neměl mnoho společného. Byl „pouze“ jeho otcem a symbolem.

V roce 1980 přemluvil vedení NBA, aby Dallasu soutěž přikleplo. Takže se do klubových i městských dějin zapsal opravdu nezapomenutelně.

Carter prodal svůj podíl v klubu Cubanovi v roce 2000. Ale o jedenáct let později to byl on, kdo z rukou tehdejšího šéfa ligy Davida Sterna převzal pohár pro vítěze.

Současný majitel Cuban, který Cartera přezdívá „tím pravým Mr. Maverickem“, tehdy trval na tom, že si jeho předchůdce tuto poctu zaslouží a měl by si ji vychutnat.

Před sedmi lety jistě byl Don Carter na vrcholu blaha. V posledních měsících života se za Dallas Mavericks možná trochu styděl...