Bude to show, věří Bauer. Laufaři začínají v Livignu

Loni v týmovém prologu chybělo na bronzovou příčku pouhých pět desetin sekundy, a tak nepřekvapí, že i letos by se tým kolem Lukáše Bauera chtěl pohybovat na předních pozicích hned na začátku sezony.

„Pokud budeme ve hře o stupně, tak to bude super výsledek. Musíme počítat s tím, že je to velmi krátký závod a některé týmy ho berou jako velkou možnost se ukázat. Tahle atypická patnáctikilometrová distance pro ně může být zásadní,“ říká Bauer, který už se na rozdíl od loňského ročníku ve stopě neukáže.

V barvách jeho týmu by se měla hned na úvod představit kompletní osmička závodníků – nejdřív pětice mužů a po nich trojice žen. V plné síle by měli být na startu i v neděli v rámci individuálního závodu na 30 kilometrů, což znovu nastane až na Jizerské 50.

„Pro nás je ten start určitě zajímavý. Beru to jako šou, kde si závodníci hrábnou, ale důležité také je, že každý tým má prostor ke své prezentaci na startovním roštu i v rámci mezinárodního přenosu. Všichni jsou vidět a diváci se mohou seznámit se změnami názvů a ve složení týmů.“

V případě Bauerovy družiny budou k vidění nové kombinézy i tři nové tváře, v prvním individuálním závodě však bude šéf nejúspěšnějšího českého týmu seriálu spoléhat hlavně na ostřílená jména. Jedničkami budou opět Kateřina Smutná a Ilja Černousov – druhá žena a osmý muž celkového pořadí posledního ročníku Visma Ski Classics.

„Je to rozjezd sezony, závody jsou kratší a neladili jsme na ně formu. I tak by měla Katka bojovat o první pětku a Ilja o desítku, za což bych byl rád i u Roxane Lacroixové. Do patnáctého místa bych rád viděl Alexise Jeanneroda, který se letos rozhodl soustředit jen na dálkové běhy. Ale je to krátký závod, očekávám hromadný dojezd a stačí drobné zaváhání, aby se člověk propadl o dost míst dozadu,“ uvědomuje si Bauer.

Jeho eD system Bauer Team využil startu v Livignu k poslednímu společnému soustředění. Většina závodníků se i kvůli aklimatizaci sešla v Itálii už minulý týden ve čtvrtek a společně absolvují několik tréninků. Ve středu dorazí servis, ve čtvrtek je na programu testování a v pátek první ostrý start.

„Nálada v týmu je dobrá, nervozita asi ještě přijde,“ hlásí Bauer, který si pochvaluje, že první dva starty se letos podařilo sloučit do jednoho závodního bloku. „Výhoda je, že to máme všechno na jednom místě. Protože jde o krátké distance, nevadí ani dva závody za sebou s jediným dnem volna. Po organizační stránce je to určitě lepší,“ uzavírá šéf týmu, který loni dokázal vybojovat čtvrté místo v celkovém pořadí a stal se nejúspěšnějším středoevropským týmem seriálu.

Jeho letošní mise ve Visma Ski Classics začíná už tento pátek a v neděli budou známé výsledky prvního individuálního závodu.