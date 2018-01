Pabiška zase míří pro cenu fair play. Brabcovi málem doléval palivo pusou

Jak je Pabiškovým dobrým zvykem, jal se pomáhat kolegovi v nesnázích, za což už v minulosti získal několik cen fair play.

„Narazil jsem na něj sedm kilometrů před cílem. Stál tam bez benzínu a smutně koukal. Musel jsem mu pomoct, jsme přece kamarádi,“ vyprávěl Pabiška, který je o středeční 11. etapě z argentinského Belénu do Chilecita na průběžné 43. pozici.

Brabce se nejprve pokoušel do cíle dotáhnout na laně.

„To se nám však v tom řečišti nedařilo - jednou dokonce spadl. Už jsme se připravovali na to, že budeme muset palivo z mojí motorky přehazovat do jeho stroje pusou. Ale pak jsem u sebe našel PET lahev. To byla obrovská klika,“ ulevil si závodník, který je na legendárním Dakaru už podvanácté (jednou v pozici navigátora kamionu) a vždy jej dokončil.

„Šťáva“ posléze Brabcovi došla ještě jednou, kousek před tankovací stanicí, takže si duo dopřálo nežádoucí repete.

„Druhou část rychlostní zkoušky už jsem projel svižně. Dal jsem do toho veškerou bolest ramen (Pabiška má po pádu vykloubenou klíční kost) a jel na plný plyn,“ dodal motorkář, který se jinak jako jeho parťáci z Barth Racing po cestě rval s otravnou velbloudí trávou. „Naklepává nás jako řízky,“ řekl čtyřkolkář Josef Macháček.