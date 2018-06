Ve vítězství jsem ani nedoufal, říkal Řenč po triumfu v závodě Czechman

„Ve vítězství jsem ani nedoufal,“ líčil Řenč. „Letos jsem na Czechmanovi startoval potřetí a v minulosti z toho nikdy nebylo lepší než šesté místo,“ doplnil 28letý triatlet, jenž pochází ze Slaného.

Tentokrát mu skvěle vyšlo plavání, když z vody vylézal jako druhý za Jakubem Cardou z Hisport Teamu. „Hlídal jsem si čelo závodu a držel se Lukáše Kočaře nebo Jakuba Langhammera. Věděl jsem, že nám někdo uplaval, ale nebál jsem se, že by náskok udržel i na kole nebo při běhu,“ popisoval Řenč. Měl pravdu, Carda se postupně propadal.

Řenč do sedla vyskočil na třetí pozici, ale brzy se probil na druhou za Kočaře, kterého nemínil pouštět z očí. „To se mi úplně nepovedlo, nicméně v depu jsem na něho ztrácel jen dvě minuty a čtyřicet vteřin,“ podotkl Řenč.

Po solidně zvládnutém kole pak vybíhal do poslední části optimisticky naladěný a pořádně zabral. Kočaře dostihl po šesti kilometrech. „Na občerstvovačce jsem viděl, že ‚mele z posledního‘, tak jsem ho předběhl a pak už jsem až do cíle běžel sólo,“ popisoval Řenč.

Svoje vedení potom s přehledem kontroloval. „Náskok na Kubu Langhammera jsem měl kolem dvou minut, ale on pak také hodně zpomalil. A cíl už jsem si užil. Co víc si přát než vítězství na mistrovství republiky,“ radoval se nový Czechman.

Nejrychlejší žena, Pavlína Baťková z Triexpert Milt Racing Teamu, na Řenče ztratila 40 minut, celkově byla 49. Na pódium ji doprovodily Petra Veselá (MST Jihlava) a Lenka Králová (Etriatlon Team).

Ani Baťková s možností vítězství na Czechmanovi nepočítala. „Říkala jsem si, že do pětky by to bylo skvělé,“ přiznala Baťková.

V plavecké části byla nejlepší, ovšem na kole ji předčila Králová. V běhu na ni pak musela smazávat tříapůlminutové manko.

„Lenku jsem doběhla už na druhém kilometru, protože jí nebylo dobře. Od té doby jsem byla první a hlídala jsem si, aby mě nikdo nedoběhl,“ konstatovala závodnice.