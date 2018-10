Baseballisté Arrows bojují doma o triumf, nad Draky mají navrch

Slavit mohou ostravští baseballisté už v pátek, pokud porazí Draky potřetí. Hraje se od 19 hodin v Arrows Parku v Ostravě-Porubě.

„Napětí tam je,“ připustil hrající kouč Arrows Aleš Navrátil. „Ale mám tolik práce, že nad tím ani nepřemýšlím,“ usmál se.

Poslední trénink mělo ostravské mužstvo ve čtvrtek. „Už nešlo o nějaké nácviky, hlavně jsme se chtěli dostat do pohody. Víme, kdo začne na kopci, víme, do čeho jdeme. Je to klišé, ale poslední krok je opravdu nejtěžší,“ podotkl Navrátil.

Arrows by měli být kompletní. „Terrel Joyce, který měl problémy s kolenem, normálně trénoval, pálil, ale uvidíme, jak to půjde v zápase,“ doplnil hrající trenér.

Pokud brněnští Draci, jedenadvacetinásobní mistři, stav série srovnají, bude se rozhodující duel hrát v sobotu v Brně.