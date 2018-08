Voda chybí, Czech Masters stejně začíná. Daly se těší na české ženy

„Přípravy byly letos nejtěžší za pět let, voda chybí. I díky šarlatánskému umění našeho greenkeepera se ale podařilo hřiště připravit na vysoké úrovni,“ řekl s úlevou generální manažer hřiště Stanislav Lisner.

Svou premiéru na turnaji zažije irský golfista a vítěz tří majorů Padraig Harrington, startovat bude i vítěz Masters z roku 2016 Danny Willett, bývalá světová jednička Lee Westwood nebo dvojnásobný major vítěz John Daly.

„Každý rok se snažíme turnaj posunout výš, aby se sem hráči vraceli. Důkazem jsou zde sedící osobnosti,“ adresoval poděkování promotér turnaje Petr Dědek na tiskové konferenci.

Ti zdvořilost vrátili nejen směrem k turnaji. „Mám to tu rád a rád se sem vracím,“ přiznal Daly. „Máte nejhezčí ženy na světe, baví mě, když se na ně můžu koukat.

Willett se na Czech Masters ukázal už před čtyřmi lety, to skončil třináctý. „Dobře si to pamatuju. V Česku jsem pak byl i se ženou, líbí se nám tu,“ řekl Willett a s úsměvem přijal vtípek od moderátora tiskové konference, že hraje lépe od té doby, co zjistil, že se sem opět podívá jako sportovec.

Jak Daly, tak Willett se potýkali se zdravotními komplikacemi. „Mám problémy s kolenem, vynechal jsem i některé turnaje a jsem v péči lékařů,“ prozradil Daly.

„Od roku 2016, kdy jsem vyhrál Masters, se toho změnilo hodně, měl jsem nabité dva roky, ale zdravotní stav se už zlepšil. Opět si golf užívám,“ osvětlil Willett.

Harrington: Zatím tu není nikdo jako Tiger Woods

Padraig Harrington dorazil na konferenci rovnou z letiště po cestě z USA. Přiznal, že se snažil v letadle co nejvíce naspat, aby nepociťoval únavu nohou. Následně se dostal i k tématu, jak v golfu roste konkurence.

„Rozhodně se zvyšuje. Ale zatím tu není nikdo jako Tiger Woods, který drží kariéru 25 let. Mnoho lidí se snaží odlišit, jsou kvalitní, většinou ale mají kariéru kratší,“ myslí si Harrington.

Češi před rokem Loni na turnaji startovalo patnáct Čechů, ale nikdo po dvou dnech neprošel cutem.

Z českých golfistů si na Czech Masters zahrají profesionálové Filip Mrůzek, Stanislav Matuš, Ondřej Lieser, Jan Cafourek, Aleš Kořínek, Petr Dědek junior, Daniel Suchan, Petr Gál, Lukáš Tintěra a Michal Pospíšil. Z amatérů se představí Šimon Zach a teprve patnáctiletý Václav Tichý.

Jejich cílem tak bude projít především cutem. Titul bude obhajovat Jihoafričan Haydn Porteous, velké šance má Belgičan Thomas Pieters (vítěz českého turnaje z roku 2015).