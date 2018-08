Nejde srovnávat vítězství v etapě na Tour a na klasikách, tvrdí Pozzato

„Pomáhat svým kolegům,“ přiblížil 36letý veterán stáje v otrokovickém sídle společnosti KCK Cyklosport-Mode, s jejímiž produkty řady Force jezdci italské stáje závodí od roku 2017.

Pozzato a spol. dorazili na Moravu ve středu přímo ze závodu v Číně s krátkou mezizastávkou v Otrokovicích, odkud odpoledne vyrazili na kole do Olomouce, která je centrem čtyřdenního etapového klání Czech Cycling Tour.

„V Česku jsem podruhé. Poprvé, když jsem jezdil za Mapei jako mladík někdy kolem roku 2000, ale závod si nepamatuji, už je to hodně dávno,“ marně si vybavoval Pozzato.

Tehdy oblékal dres stáje Mapei–Quick-Step s českým cyklistou Pavlem Zerzáněm. „S Jánem Svoradou jsem se minul o dva roky,“ lituje Pozzato, když zmiňuje někdejšího skvělého československého sprintera.

Pozzato je specialistou na jednodenní severské klasiky. Na vítězství ze San Rema ale nikdy nenavázal, o dva roky později dojel do San Rema druhý, druhý byl také na Kolem Flander i na Paříži-Roubaix.

„Vítězství na Milán-San Remo je pro jezdce mého typu maximem možného,“ přiznává Pozzato. Ale srovnávat ho s prvenstvím na etapách Tour de France, Gira nebo na Vueltě nechce.

„Tour je nejslavnější a nejsledovanější závod světa, jsou to jiné emoce,“ prohodil rodák ze severoitalského Sandriga.

Czech Cycling Tour přitom může být jedním z jeho posledních startů mezi profesionály. „Pokud neskončím letos, tak příští rok určitě,“ uvedl jezdec, jemuž kolegové neřeknou jinak než Pippo.

Po čtvrteční časovce ho dnes čeká náročná etapa do Frýdku-Místku, která vede i přes Pustevny, odkud peleton zamíří do Rožnova pod Radhoštěm, kterým by měl projet kolem třetí hodiny odpoledne.

„Vzhledem k horkému počasí to bude hodně náročné,“ předpokládá Pozzato. V barvách týmu Wilier Triestina–Selle Italia ho nepřehlédnete – symbolicky je nejvyšší.