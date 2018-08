Czech Cycling Tour si podmanil Rakušan Zoidl, Turek dojel desátý

Cyklistický závod Czech Cycling Tour 3. etapa (Mohelnice - Šternberk, 178 km): 1. Kukrle (ČR) 4:31:57, 2. Zoidl (Rak.) -1, 3. Velasco (It.), 4. Schillinger (Něm.) oba -2, 5. Van Winden (Niz.) -4, 6. Gaffurini (It.) -5, ...11. Turek -8, 22. Otruba -1:47, 36. Polnický -4:06, 46. Rajchart -7:04, 49. Bucháček -9:21, 50. Zahálka -9:22, 76. Sisr (všichni ČR) -14:36. 4. etapa (Olomouc - Dolany, 147,9 km): 1. Fortin 3:32:11, 2. Guardini (oba It.), 3. Sisr (ČR), 4. Katrašnik (Slovin.), 5. Velasco, 6. Toto (oba It.), ...22. Polnický, 23. Otruba, 24. Turek, 43. Kukrle všichni stejný čas, 69. Rajchart, 77. Bucháček oba -1:28, 89. Zahálka (všichni ČR) -3:47. Konečné pořadí: 1. Zoidl (Rak.) 13:25:40, 2. Schillinger (Něm.) -1:01, 3. Saramotins (Lot.) -1:03, 4. Pluciňski (Pol.) -1:25, 5. Schönberger (Rak.), 6. Sleen (Nor.) oba -1:56, ...10. Turek -2:04, 11. Kukrle -2:06, 23. Otruba -3:55, 37. Polnický -6:15, 44. Rajchart -10:41, 58. Bucháček -13:06, 65. Sisr -15:41, 102. Zahálka -32:50.