Black Panthers dominovali Czech Bowlu, mají šestý titul v řadě

Klíčovou postavou byl quarterback Pražanů Jan Dundáček, který potvrdil roli nejlepšího českého hráče a výhru zařídil jistou hrou a dvěma touchdowny stejně jako americký runningback William Young.

Panteři si pod jejich vedením výhru v klidu hlídali. Ostravané vyzráli na velmi dobře fungující obranu jen jednou zásluhou Stevena Wilkena.

„Hráli jsme Czech Bowl doma po 21 letech, byl to super zážitek, fanoušci nás celý zápas drželi, ale bohužel to zas nevyšlo. Snad příští rok. Black Panthers patří k nejlepším týmům v Evropě a je těžké proti nim hrát,“ ocenil sílu vítězů runningback Ostravy Dominik Dvorský.

Skóre utkání načal Young, který proběhl téměř celé hřiště. Ve druhé čtvrtině pak zvýšil Dundáček během na 20 yardů. Wilken sice vzápětí podobně snížil, ale jinak běhavá hra domácím vůbec nefungovala na rozdíl od Panterů, kteří naběhali osmkrát více yardů než soupeř.

Vedení ještě do poločasu Pražané navýšili, poté co donutili soupeře k chybě na vlastním konci hřiště. V poslední čtvrtině si pro touchdown doběhl znovu Dundáček a skóre završil Young.

„Hraju to od osmi let a tohle byl můj první zápas o titul, takže jsme si splnil sen. Jsem hrozně šťastný a klobouk dolů před tímhle týmem,“ prohlásil Young, který by nakonec zvolen nejužitečnějším hráčem utkání.