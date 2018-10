Cyklokrosový pohár poprvé v Jičíně: Nesvadba? Škarnitzl? Někdo jiný?

V minulých letech si organizaci závodů úspěšně vyzkoušeli mimo pohárový seriál. Teď se pořadatelé z Jičína dočkají dalšího kroku vpřed, česká špička zde pojede o body do seriálu v závodě dospělých. Až do loňska byl jičínský závod součástí Toi Toi Cupu jen pro mládežnické kategorie. „Je to pro nás velká výzva, letos to bude ještě lepší než dřív,“ uvedl ředitel závodu Petr Kordík.

Kvalitní borci v kategoriích elite si jičínskou trať vyzkoušeli už v minulých letech, letošní posun do mezinárodního kalendáře a zároveň mezi pohárové podniky i pro tyto kategorie ale konkurenci ještě výrazně zvýší. Přihlášeni jsou všichni, kteří po dosud dvou odjetých závodech figurují na předních místech průběžného pořadí Toi Toi Cupu.

„Tam samozřejmě lze hledat favority, ale překvapit mohou i další,“ uvedl ředitel jičínského závodu.

Mezi muži zatím dominuje dvojice Jan Nesvadba a Jan Škarnitzl. Pořadí vévodí i proto, že před týdnem obsadili první dvě místa, když se o prvenství přetahovali až do samotného závěru, v němž byl o kousek rychlejší bývalý biker Nesvadba.

„Má v současné době opravdu výbornou fazonu, tak uvidíme, co předvede u nás,“ poznamenal Kordík. S konkurencí Jana Škarnitzla musí vážně počítat. Přední český biker svoji formu ukázal v Hlinsku, kde se v závěru dotáhl na Nesvadbu a nakonec dojel druhý ve stejném čase.

K uchazečům o přední umístění v jičínském závodě by měl patřit i v seriálu průběžně třetí Tomáš Paprstka, podle ředitele závodu by do boje o přední umístění mohli zasáhnout i další borci: „Pro mě je černým koněm závodu, který by mohl překvapit, Martin Bína. Naše trať nemá velké převýšení a to by mu mohlo vyhovovat. A jsem zvědavý na Michala Malíka, který u nás loni vyhrál.“

Potvrdí Havlíková výbornou formu?

Startovní listina závodu žen nabízí dvě společné vedoucí seriálu Jitku Čábelickou a Karlu Štěpánovou. Možná větší favoritkou však bude Pavla Havlíková, která zatím mezi průběžně nejlepší nepronikla. Kvůli nemoci vynechala úvodní závod v Uničově, ale před týdnem byla jasně nejlepší, když druhé Štěpánové ujela o čtyřicet vteřin a třetí Čábelické dokonce o minutu a půl.

Cyklokros v Jičíně Program pohárového Toi Toi Cupu 9:45 kadetky (společně kadetky a žákyně)

10:25 žáci (společně žáci starší + mladší)

11:10 kadeti

12:00 junioři

13:00 ženy (ženy elite + ženy do 23 let)

14:30 muži (elite a U23)

„Trošku mě to překvapilo. Čekala jsem, že když jsou holky z biků rozjeté, tak budou hrát prim, navíc já jsem se přes týden necítila v oslnivé formě. Nakonec jsem nemusela jet úplně na doraz,“ komentovala svůj výkon v Hlinsku Havlíková.

Závod v Jičíně byl zařazen stejně jako ten před týdnem v Hlinsku do druhé kategorie kalendáře UCI. Uničovský figuroval v první, proto se na start postavila početná zahraniční konkurence a na výsledcích to bylo znát. V elitní desítce mužské kategorie elite se totiž umístili jen dva čeští borci, na osmém a devátém místě to byli Nesvadba a Škarnitzl, rozdíl mezi nimi činil pouhých pět vteřin.

Jičínští pořadatelé s takovým přílivem zahraničních jezdců počítat nemohou, přesto se jich ve startovní listině několik objevuje. Včetně jediného Belgičana Bosmanse, jezdce ze země, která v cyklokrosu dlouhodobě patří mezi nejlepší. „Belgičan u nás ještě nikdy nestartoval,“ sdělil Kordík.

Návrat medailisty z mistrovství světa

A ještě jedna zajímavost, která stojí za připomenutí. V sobotu se v Jičíně k cyklokrosovým závodům vrátí Jiří Polnický, jenž před necelými dvanácti lety získal na mistrovství světa bronz v kategorii juniorů. Až do letoška silničář nejlepší české stáje Elkov Author Hradec Králové tím startuje dočasný návrat ke své bývalé disciplíně před tím, než po sezoně se závodní cyklistikou skončí. „Mým hlavním cílem je lednový domácí šampionát v Holých Vrších,“ uvedl Polnický, který cyklokrosový závod pojede po více než pěti letech.

Jičínská trať je dlouhá 2 700 metrů, ale pro fanoušky má výhodu v tom, že je umístěna na malé ploše, mezi nejvzdálenějšími místy je rozdíl pět set metrů. Na závodníky čekají technické pasáže na loukách, nenáročné stoupání na vrch Čeřovku se čtyřicetimetrovým převýšením a dvě umělé překážky. „Stoupání je spíš do tahu, ale nic extrémního. Trať bude rychlá, suchá a místy vyjetá. Ale prášit jako ve Hlinsku by se nemělo. Výhodou je, že diváci mají závodníky jako na dlani, během jednoho okruhu je uvidí pětkrát,“ uvedl ředitel závodu.

V Jičíně se nebude závodit jen v sobotu, ale i v neděli, kdy je zde na programu Český pohár masters s vloženými závody pro všechny ostatní kategorie.