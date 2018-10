Pohárový cyklokros v Jičíně ovládli opět Nesvadba a Havlíková

Nesvadba rozhodl o svém vítězství v závěrečném kole, kdy ujel ve stoupání z vedoucí tříčlenné skupinky. Vyhrál s náskokem osmi sekund před Nizozemcem Wietsem Bosmansem, třetí byl Tomáš Paprstka.

Pátý skončil po stíhací jízdě biker Jan Škarnitzl, který přitom dopoledne dojel na horském kole těsně druhý v Author ČT Cupu v Jizerských horách. „Měl jsem úplně hotové nohy, poslední dvě kola jsem byl totálně vyšťavený. Trať jsem si projel jen jednou těsně před startem, takže jsem jezdil ze začátku téměř naslepo,“ řekl Škarnitzl.

Havlíková ujela dvě kola před cílem a porazila Štěpánovou téměř o půl minuty. „Byl to těžký, spíš bikový závod. Myslím, že obě jsme jezdily na limitu, opravdu se to dost zajídalo. Kdybychom přijely do cíle společně, tak jsem si věřila. Měla jsem v plánu to zkusit na louce, ale nakonec k finiši nedošlo,“ uvedla Havlíková.