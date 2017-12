Kopecký ovládl cyklokros v Zolderu a mezi juniory vede Světový pohár

Tomáš Kopecký v závodě juniorů na ME v cyklokrosu.

dnes 14:52 12:54

Nejpronikavější český výsledek v dalším pokračování Světového poháru cyklokrosařů předvedl v belgickém Heusden-Zolderu Tomáš Kopecký. Opanoval závod juniorů a po druhém vítězství v sezoně se dostal do čela průběžného pořadí. Mezi jezdci do 23 let skončil Adam Ťoupalík těsně pod stupni vítězů. V kategorii žen dojela Kateřina Nash čtrnáctá a zaznamenala nejhorší výsledek v sezoně SP.

Vicemistr Evropy z Tábora Kopecký svedl v juniorském závodě tuhý souboj s domácím Jarnem Bellensem. Sedmnáctiletý britský rodák žijící v Nizozemsku nastoupil svému belgickému soupeři v posledním kole v jednom ze sjezdů a do cíle si dovezl třísekundový náskok. Díky čtvrtému pódiovému umístění v sezoně tak Kopecký vede po pěti závodech sedmidílný juniorský seriál o 22 bodů před Nizozemcem Pimem Ronhaarem, jenž byl v úterý sedmý. Ve třiadvacítce držel dlouho naději na stupně vítězů Ťoupalík, jenž ale nakonec dojel čtvrtý s odstupem pěti sekund za třetím Jorisem Nieuwenhuisem z Nizozemska. V závěrečném spurtu o vítězství zdolal Brit Thomas Pidcock domácího Eliho Iserbyta a vyhrál i čtvrtý závod SP, do nějž v sezoně nastoupil. Ťoupalík za vedoucím duem zaostal o 28 sekund a v průběžném pořadí si polepšil na třetí pozici. Bodově se dotáhl na v úterý pátého Thijse Aertse z Belgie. V závodu žen se nejlepší české cyklokrosařce Nash nepovedl start a zůstala v druhé desítce, z níž se už posunout nedokázala. Čtyřicetiletá prachatická rodačka navzdory nejhoršímu výsledku v sezoně SP zůstala v průběžném pořadí na páté pozici. Pro vítězství si dojela k radosti domácích fanoušků mistryně světa Sanne Cantová s náskokem tří sekund před Američankou Katherine Comptonovou a sedmi sekund před Italkou Evou Lechnerovou. Muži pojedou od 15:00. Světový pohár v cyklokrosu v Heusden-Zolderu Ženy: 1. Cantová (Belg.) 42:24, 2. Comptonová (USA) -3, 3. Lechnerová (It.) -7, 4. Ferrandová Prévotová (Fr.) -16, 5. Vosová, 6. Brandová (obě Niz.) obě -24, ...14. Nash -1:19, 28. Havlíková -2:53, 40. Šafářová -4:24, 44. Vaníčková -5:11, 55. Janů -7:51, 57. Ungermanová (všechny ČR) -8:21. Průběžné pořadí SP (po 7 z 9 závodů): 1. Cantová 489, 2. Keoughová (USA) 376, 3. Lechnerová 358, ...5. Nash 325, 22. Havlíková 148, 35. Nosková 101, 53. Šafářová 58, 69. Štěpánová 26, 83. Vaníčková 17, 88. Švihálková 15, 97. Ungermanová (všechny ČR) 9. Muži do 23 let: 1. Pidcock (Brit.) 51:55, 2. Iserbyt (Belg.) stejný čas, 3. Nieuwenhuis (Niz.) -23, 4. A. Ťoupalík -28, ...36. Šulc -5:19, 37. Jelínek -5:35, 38. Schubert -5:37, 44. Jarý -7:09, 46. Mayer (všichni ČR) -7:23. Průběžné pořadí SP (po 5 ze 7 závodů): 1. Pidcock 240, 2. Iserbyt 210, 3. A. Ťoupalík 151, ...34. Šulc 14, 40. Schubert 11, 49. Mayer 5, 51. Jelínek 4, 53. Jarý 3. Junioři: 1. Kopecký (ČR) 38:17, 2. Bellens -3, 3. Vandeputte (oba Belg.) -5, ...19. Schierl -1:51, 25. Ježek -2:24, 30. Mikšaník -2:39, 36. J. Ťoupalík -3:19, 41. Říman (všichni ČR) -3:58. Průběžné pořadí SP (po 5 ze 7 závodů): 1. Kopecký 215, 2. Ronhaar (Niz.) 193, 3. Rouiller (Švýc.) 165, ...18. Ježek 43, 22. J. Ťoupalík 32, 27. Schierl 23, 41. Říman 15, 45. Tomášek (ČR) 12, 48. Mikšaník 11.