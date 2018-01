Boroš skončil v Hoogerheid desátý, Kopecký celkově vládl juniorům

Světový pohár v cyklokrosu Muži: 1. M. Van der Poel (Niz.) 1:05:54, 2. Van Aert -8, 3. M. Vanthourenhout -1:41, 4. L. Sweeck -1:58, 5. Pauwels -2:22, 6. Merlier (všichni Belg.) -2:24, ...10. Boroš -3:14, 30. Nesvadba -6:03, Hekele (všichni ČR) nedokončil.

Konečné pořadí SP (po 9 závodech): 1. M. Van der Poel 695, 2. Van Aert 585, 3. Toon Aerts (Belg.) 493, 4. M. Vanthourenhout 474, 5. L. Sweeck 466, 6. Pauwels 437, ...12. Boroš 329, 36. Nesvadba 105, 40. Paprstka 82, 81. Hekele 13, 115. Hunal (všichni ČR) 2. Ženy: 1. Cantová (Belg.) 47:31, 2. Lechnerová (It.) -10, 3. Richardsová (Brit.) -19, 4. Vosová (Niz.) -51, 5. Keoughová (USA) -51, 6. Arzuffiová (It.) -52, ...20. Nash -2:15, 23. Havlíková -2:57, 32. Šafářová -3:42, 48. Ungermanová -6:59, 51. Mišoňová -1 kolo, 57. Vaníčková (všechny ČR) -2 kola.

Konečné pořadí SP (po 9 závodech): 1. Cantová 608, 2. Keoughová 501, 3. Lechnerová 478, ...6. Nash 396, 19. Havlíková 200, 43. Nosková 101, 51. Šafářová 77, 71. Štěpánová 26, 90. Vaníčková 17, 95. Švihálková 15, 99. Ungermanová (všechny ČR) 14. Muži do 23 let: 1. Iserbyt (Belg.) 48:48, 2. Pidcock (Brit.) -25, 3. Nieuwenhuis (Niz.) -52, ...21. A. Ťoupalík -3:07, 32. Jelínek -4:21, 37. Šulc -4:47, 44. Schubert (všichni ČR) -1 kolo.

Konečné pořadí (po 7 závodech): 1. Pidcock 240, 2. Iserbyt 220, 3. Thijs Aerts (Belg.) 185, 4. A. Ťoupalík 151, ...40. Šulc 14, 44. Schubert 11, 57. Mayer 5, 58. Jelínek 5, 63. Jarý (všichni ČR) 3. Junioři: 1. Vandeputte 43:25, 2. Bellens (oba Belg.) -16, 3. Hendrikx (Niz.) -27, 4. Kopecký -34, ...20. Schierl -2:27, 22. Říman -2:30, 26. Ježek -3:01, 40. J. Ťoupalík -3:58, 47. Tomášek (všichni ČR) -4:57.

Konečné pořadí SP (po 7 závodech): 1. Kopecký 215, 2. Ronhaar (Niz.) 200, 3. Hendrikx 200, ...22. Ježek 43, 28. Schierl 34, 29. J. Ťoupalík 32, 36. Říman 24, 54. Tomášek 13, 57. Mikšaník (ČR) 11